Eugenio Derbez comparte el peculiar regalo de una fan que casi lo hace perder su vuelo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso actor y director de cine, Eugenio Derbez compartió desde su cuenta oficial de Instagram con sus seguidores lo que le sucedió tras salir de un programa en Estados Unidos, donde lo abordó una fanática que le tenía una sorpresa que casi lo hace perder su vuelo, aunque quedó muy agradecido por el gesto que tuvo.

El protagonista de la Familia P. Luche mostró su agradecimiento hacia la joven, pero también compartió todo el viacrucis que tuvo que pasar en el aeropuerto para poder regresar a su casa en Los Ángeles, pues no era una tarea sencilla que lo dejaran volar con una enorme sandía en la que tallaron su rostro.

¿Qué creen?, que aquí en Nueva York, saliendo del evento, me encontré una señorita que me dio esto que dice: ‘Hola Eugenio mi nombre es Nadia Domínguez, tallé esta sandía con mucho cariño y respeto, espero y te logre sacar una sonrisa. Atte.: #LadySandía' y chequen esto, ahí está tallada mi cara en una sandía, pero vean el trabajo, el detalle, es una obra de arte, o sea, si la talló en una sandía", platicó.

Esta es la famosa sandía que recibió Eugenio Derbez | Instagram @ederbez

Sin embargo, el comediante indicó que lo detuvieron mientras revisaban su equipaje, pues no era normal que llevara la fruta en su maleta, así que comenzó a preocuparse ya que no quería perder su vuelo, por lo que incluso llegó a pensar en regalar a algún fanático la obra de Lady Sandía, así que incluso la firmó, pero no le dio tiempo de hacerlo.

Afortunadamente, los elementos de seguridad lo dejaron seguir con su viaje con todo y sandía, pero ahí no pararon sus cuestionamientos, pues ahora no sabía qué hacer con el obsequio, por lo que le pidió opiniones a sus 'followers': "Sí me dejaron pasar con la sandía, ahora tengo una pregunta para ustedes… ¿qué hago con la sandía?... está bien bonita, pero no sé qué hacer… ¿me la como?, ¿la pongo entre mis trofeos? (…) #QUÉHAGOCONLASANDIA".

Eugenio Derbez agradeció a 'Lady Sandía' por el regalo | Instagram @ederbez

Para terminar con la historia, el famoso de 62 años mostró que ya encontraba en su casa y guardó la sandía en el refrigerador, pues ahí pretende conservarla, aunque quizás no le dure tanto tiempo, aunque sin duda fue un divertido gesto que recibió, muestra del cariño que le tiene su público.

Fuente: Tribuna