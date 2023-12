¿Ricky Martin ya dejó la soltería? Miguel Ángel Silvestre le envía amoroso mensaje en vivo

Comparta este artículo

Madrid, España.- Una vez más el famoso y reconocido cantante puertorriqueño, Ricky Martin, se encuentra en medio del ojo público, debido a que tras sus coquetos comentarios al reconocido actor español, Miguel Ángel Silvestre, este en una reciente entrevista en vivo de la alfombra azul, le respondió enviándole un amoroso mensaje, que no ha pasado desapercibido para ninguno de sus millones de fans.

Hace varios meses, Silvestre compartió en su cuenta de Instagram la portada de la revista en la que posó sin nada de ropa y que dio mucho de que hablar, pues además de aparecer como Dios lo trajo al mundo, el reconocido intérprete de temas como Pégate, no dudo en comentarle un: "Guapura", causando un gran revuelo para los miles de seguidores del reconocido histrión español que comenzaron a vincularlos sentimentalmente.

Pero, aunque para muchos estaba naciendo un romance entre el actor de Los Enviados y el guapo cantante, ninguno de los salió para hablar del comentario en la red social ni si se conocían, hasta hace poco, cuando Miguel Ángel en su paso por la alfombra azul del estreno de la serie antes mencionada, fue cuando por primera vez habló al respecto, señalando que se sintió muy halagado de lo que dijo.

Miguel Ángel, sin aclarar si hay o no una relación sentimental, solamente quiso resaltar que él también ve al Ricky como un hombre muy guapo y le agradeció lo dicho con este mensaje: "Con mucho orgullo, igual viniendo en este caso de Ricky Martin, que yo también le pongo que él sí que es una preciosidad. Lo escucho desde que soy muy pequeño y luego he tenido la suerte de conocerlo, es un hombre hermoso en todos los sentidos y me siento muy halagado".

Finalmente, el actor fue cuestionado si incursionaría en las páginas de solo para adultos para compartir más contenido comoel de la portada antes mencionada, y este con mucho humor simplemente respondió: "No, no lo he pensado, hablaré con mi madre a ver qué opina. Mi madre me dirá que mientras todo lo haga con autenticidad, todo le parece bien".

