Santa Fe Klan prepara su bioserie y advierte que tiene planes de agrandar su familia

Ciudad de México.- A sus escasos 24 años, Ángel Jair Quezada Jasso se ha convertido en uno de los máximos exponentes de la escena del rap, a pesar de que tuvo muchos obstáculos en su vida para poder cumplir su sueño, razón por la que se ha convertido en inspiración para muchos jóvenes y ahora quiere presentar su historia en la pantalla a través de su serie biográfica como lo han hecho otros famosos.

Fue en la alfombra de los 10 años de Spotify, donde el intérprete de Mar y Tierra habló con la prensa y compartió su proyecto, asegurando que ha comenzado con los preparativos, además de que ahí será su debut en la actuación, por lo que se tienen grandes expectativas del material que todavía no sabe cuándo podría salir a la luz.

Voy a hacer una serie mía y ahí voy a actuar yo. Ando buscando niños y de aquí para adelante lo haré yo de estos 10 años que empecé en la música con todo lo que ha pasado detrás", comentó.

Al cuestionarle su sentir ahora que se ha convertido en ídolo e inspiración para muchos que buscan alcanzar sus metas como él lo hizo, el rapero aseguro que todavía le falta un amplio camino por recorrer, pero le da gusto que a través de su historia se den cuenta que todo es posible se lucha: "Todavía falta, todavía no he logrado mínimo lo que quiero ser, porque siempre se puede más y que chido que la gente nos vea y se dé cuenta que todo se puede".

El rapero se encuentra en la cúspide de su carrera | Instagram @santa_fe_klan_473

En el ámbito del amor, el originario de Guanajuato dijo estar muy contento, además de que entre sus planes está agrandar la familia, por lo que no será extraño que pronto sorprenda con la noticia de un nuevo bebé: "He madurado mucho y aprendido mucho de la vida, me he querido, cuidado más a mí mismo, porque quiero ser un ejemplo para Luka. Quiero muchos hijos, como unos 10".

Finalmente, Santa Fe Klan indicó que la relación con Maya Nazor es buena a pesar de su separación, pues han tratado de ser cordiales por el bienestar de su hijo, así que desmiente que tengan rencillas: "Somos compas, la llevamos chido y cuando voy a ver a Luka es como una amiga mía. Nos llevamos chido, porque lo nuestro es aparte de Luka", aseguró.

Actualmente, el cantante sostiene una relación con la modelo Stela Muller, a quien llevó a dicho evento y como dato curioso apreció luciendo una playera personalizada con el rostro de su novia, lo cual causó todo tipo de comentarios, desde quienes lo vieron como un romántico detalle hasta quienes creen que exagera.

Fuente: Tribuna