"Se termina el ciclo": Carla Estrada se despide de Televisa tras éxito en novelas y 'Hoy'

Ciudad de México.- La tarde de este jueves 7 de diciembre, Carla Estrada ofreció una conferencia de prensa en la que confirmó su salida de Televisa luego de múltiples especulaciones sobre que había renunciado a su contrato de exclusividad para irse a trabajar a otras empresas. Como se recordará, ha trascendido que la exitosa productora tendría interés en hacer contenido para streaming, además se detalló que incluso estaría en pláticas con Imagen TV.

Estrada produjo exitosos melodramas en el Canal de Las Estrellas como Pobre juventud, Quinceañera, Amor en silencio, De frente al Sol, Alondra, María Isabel, El privilegio de amar, El manantial, Amor Real, Alborada y Sortilegio fue el último, pues luego hizo realitys y bioseries, además de que también estuvo al frente del matutino Hoy donde forjó una gran amistad con sus conductoras estelares Galilea Montijo y Andrea Legarreta.

Carla Estrada produjo 'Hoy'

Sin embargo, luego de más de cuatro décadas militando los colores de Televisa, este jueves Estrada confirmó que era la hora de decir adiós: "Se termina un ciclo, empieza otro nuevo y recordando las palabras que dijo Mónica Miguel hace muchos años: 'el fin de algo bueno, es el principio de algo más perfecto', y no nada más para mí, les aseguro que para todas las personas que han estado cerca de mí es el principio de algo más perfecto para todos".

Carla estuvo acompañada en su conferencia con el elenco de la serie Ellas soy yo e incluso la estrella que inspiró el proyecto, Gloria Trevi, la estuvo respaldando: "Nunca ni en sueños me hubiera imaginado que mi último proyecto aquí tuviera esa trascendencia histórica", dijo la productora. Además, envió un emotivo mensaje para todas las personas y artistas con las que colaboró: "Un agradecimiento a mi gente de producción, hemos crecido juntos con camarógrafos, productores, directores, ha sido un semillero maravilloso".

Posteriormente, la intérprete de Todos me miran y Con los ojos cerrados alabó el talento de la productora y recalcó que Estrada tuvo que abrirse camino en un mundo laboral que anteriormente era considerado únicamente para los varones: "Ella es una mujer que estuvo trabajando, porque si nos vamos a la época en la que ella empezó a trabajar en Televisa, no había tantas mujeres o no había mujeres productoras, que lograran moverse en este mundo que en ese entonces era de hombres y ella logró sobresalir".

Acto seguido, 'La Trevi' miró a Carla, de 67 años, y expresó con la voz entrecortada un amoroso mensaje: "De verdad felicidades Carla, ha sido para mí un honor trabajar contigo, fue un honor conocerte, porque yo te conocí a los 14 años y … fue como algo predestinado poder platicar, contar, compartir parte de mi historia contigo".

