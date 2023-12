Shock en Televisa: María José confiesa en 'Hoy' que será sometida a cirugía por esto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta los millones de espectadores de Televisa han quedado en completo shock, debido a que la famosa actriz y talentosa cantante, María José, después de presentarse en un evento y brindar una entrevista al programa Hoy, acaba de confesar que pronto va a ser sometida a cirugía, revelando el importante motivo detrás, aclarando además que no hay nada que temer.

Fue el pasado miércoles 6 de diciembre cuando la conocida 'Josa' se presentó para dar un espectacular show en el evento musical, Santa Fiesta 2023, por lo que varios medios de comunicación, entre ellos el matutino de la empresa San Ángel, no dudaron en acercarse a la famosa cantante para hablar con respecto a sus planes a futuro laboralmente y sobre su vida personal como suelen hacerlo cada que la ven.

En esta ocasión la intérprete de temas como Prefiero Ser Su Amante, confesó que en el mes de enero del 2024, sin dar una fecha exacta, iba a ser sometida a una cirugía para que le sacaran la matriz, esto debido a que hace poco en uno de sus exámenes médicos de rutina se le fueron detectados unos pequeños quistes, o tumores, que aunque no estén ocasionando problemas se recomienda retirarlos por seguridad a futuro.

María José. Internet

Pero, para dejar en claro que su salud está en perfectas condiciones, la exintegrante de Kabah declaró que estaba muy sana, incluso le cuestionó a los reporteros cómo la habían visto sobre el escenario, agregando que debía de estar bien para que su cirugía fuera programada y se pudiera sacarle la matriz, notándose por completo tranquila y despreocupada ante la situación, dejando tranquilos así a sus fans.

Cabe mencionar que en ocasiones es común que en mujeres se encuentres quistes o pequeños tumores en pechos, matriz u ovarios, pero no siempre significa que sean malignos, pero por seguridad a futuro y que no se vuelvan un riesgo potencial, se busca removerlos, ya sea con cirugía o tratamientos, siendo en caso de María José una cirugía que no es de urgencia ni representaría mucho problema.

Fuente: Tribuna del Yaqui