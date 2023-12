Sin piedad, Javier Ibarreche humilla a Claudia Sheinbaum: "No voy a responder a esa mam..."

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Javier Ibarreche es uno de los creadores de contenido enfocados en el cine más influyentes del Internet, en México, esto es debido a que suele tener un gran tino para recomendar películas o series (ya sea conocidas o de culto) que generalmente terminan por ser del agrado del público, así como también evita caer en polémicas innecesarias al hablar mal de algún producto de entretenimiento, lo que genera cierto agrado en la gente, quienes lo ven como una fuente confiable sobre todo lo relacionado con el séptimo arte.

Es bajo este contexto que, en días pasados, la candidata presidencial de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Claudia Sheinbaum, publicó un video en el que invitó públicamente a Ibarreche a ver su nuevo documental (titulado textual como Claudia: El Documental) en el que habla acerca de su vida personal y su ascenso en el mundo de la política mexicana; sin embargo, la reacción del tiktoker y youtuber no fue la esperada, puesto Javier no dudó en publicar un clip en el que tajantemente se negaba a hacerlo.

Según declaraciones del influencer, él no tenía conocimiento de la invitación de Sheinbaum y resaltó que, aunque se enteró después de que el video fue eliminado de las redes sociales de la exJefa de Gobierno, la realidad es que él no desea expresar su opinión con respecto a las elecciones del próximo 2024, ya que, se calificó como alguien "ignorante" en este tema, por lo que le advirtió a sus fans que, en caso de que algún partido lo incluyera en su propaganda, esto es algo que ocurriría sin su consentimiento.

Cabe señalar que, a lo largo de este video, Ibarreche tuvo especial cuidado de no mencionar el nombre de Claudia Sheinbaum, de Morena o de alguno de los candidatos a las próximas elecciones: “Me acabo de enterar que se me quiso involucrar con la política mexicana a través de un video que, Dios bendito, ya bajaron. Quería aprovechar esta oportunidad para aclarar que 1: No voy a responder a esa mam… y 2: Que si en algún momento me ven un video que tiene que ver con política no lo autoricé yo y no lo hice yo”, declaró el famoso.

Si bien, es posible que la intención de Ibarreche, al deslindarse de la invitación de Sheinbaum, haya sido el no entrar en controversia con respecto a sus preferencias políticas, lo cierto es que no pudo evitar convertirse en tendencia en redes sociales como X (antes Twitter), puesto hubo gente que lo acusó de “tibio”, al negarse a hablar del tema e incluso hubo quienes lo atacaron argumentando que el tema de las elecciones era de suma importancia para el país.

Fuentes: Tribuna