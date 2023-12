Sismo sacude México y Juanpa Zurita se vuelve tendencia en X, conoce la razón de sus memes

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta un Sismo acaba de sacar un fuerte susto a habitantes, pues de manera inesperada sacudió a la Ciudad de México, y como suele suceder, el famoso actor y reconocido influencer, Juanpa Zurita, casi de forma instantánea se volvió tendencia en X, por lo que aquí te contamos la razón de sus memes en la mencionada red social, que ya se ha convertido como una tradición.

Hace un par de minutos que se reveló que en la Ciudad de México se informó que los habitantes se llevaron tremendo susto cuando un sismo de 5.8 grados en la escala de Richter, los sacudió sin pleno aviso, afirmando que aunque han habido otros más fuertes, de igual manera este se "sintió muy fuerte" o "se sintió refeo", demostrando que vivieron momentos de incertidumbre y mucho pánico.

Pero, como suele pasar en cada tragedia o noticias de cualquier índole, los memes en X, antes conocido como Twitter no se hicieron esperar, entre los que han resaltado al famoso investigador en ¿Quién es la Máscara?, con comentarios como que era momento para que saliera a pedir donativos a todo México, o que estaba molesto al enterarse que afortunadamente no hubo informes de daños mayores y no se han caído viviendas.

¿Por qué Juanpa Zurita se vuelve tendencia y lo hacen meme en cada sismo?

Pero, los mencionados memes y la tendencia del joven ocurre en cada uno de los acontecimientos de este desastre natural en específico dese el año 2017, y el motivo es debido a que después de la serie de terremotos de 8.2 y 7.1 grados en la escala de Richter, lamentablemente viviendas de cientos de mexicanos se cayeron y quedaron destruidas por este, así que creó la fundación Love Army México y pidió donativos para construirles su vivienda a las familias de bajo recursos más afectadas.

A esta noble causa del influencer se sumaron muchas celebridades y personas, tales como Eugenio Derbez, recaudando alrededor de 27 millones de pesos, sin embargo, Zurita por meses se mantuvo en silencio sobre el destino de esta millonaria suma y en redes sociales comenzaron a cuestionarle al respecto, se bromeó y hasta hubo quienes dudaron que fuera a cumplir con lo prometido y se quedaría con lo recaudado, por lo que ahora cada que sucede un temblor lo hacen tendencia por esta polémica.

Cabe mencionar que tres años después fue que el actor de Luis Miguel, La Serie, informó que se construyeron las 50 viviendas prometidas en el municipio de Ocuílan de Arteaga, ubicada en el Estado de México, uno de los municipios más afectados por el sismo, destacando que fueron construidas de un material mucho más resistente y menos contaminante que las de concreto, pues fue con bloques de tierra compactada.

Cabe mencionar que en La Cotorrisa explicó lo que sucedió y el por qué de esta tardanza: "Se armó el proyecto, fue un éxito, pero se me salió de las manos, más gente se empezó a sumar y el pedo fue que yo quería hacer una madre muy ambiciosa y eso implicaba que cada casa fuera distinta. Yo quería hacer casas diferentes para cada familia y eso implicaba ver a muchos ingenieros y arquitectos. Vimos propuestas de casas 3D, casas de bambú, vienes y se desdobla, lo peor es que yo también pensaba que iba a ser más rápido. Creo que muy poca gente sabe de construcción, si no eres ingeniero o arquitecto no sabes. Yo también estaba bien desesperado, tenía la presión de la gente que yo le había prometido".

Fuente: Tribuna del Yaqui