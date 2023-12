Taylor Swift saca las garras por Travis Kelce; defiende a su novio de críticas a los Chiefs

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Por primera vez desde que oficializó su noviazgo, la reconocida cantante estadounidense, Taylor Swift, acaba de salir a demostrar que apoya a la estrella de la NFL que juega como ala defensiva, Travis Kelce, puesto a que en una reciente entrevista sacó las garras por su relación sentimental y no ha dudado ni un segundo en defender a su novio ante todas las criticas que ha recibido en las redes sociales por su asistencia a los juegos de los Chiefs.

Como se sabe, el pasado domingo 24 de septiembre, la famosa intérprete de temas como Lover, fue vista por primera vez en uno de los juegos del equipo de la ciudad de Kansas, Missouri, cuando jugaron en el Arrowhead Stadium, en el palco de los Chiefs, tras lo que poco después se confirmó que estaban en una relación sentimental. Desde ese momento, la pareja poco a poco se ha dejado ver más tiempo juntos, incluso Kelce fue a Brasil para ver uno de sus shows.

Pero, así cómo hay gente que ha celebrado que Swift esté nuevamente enamorada tras su separación del reconocido actor, Joe Alwyn, también hay quienes han lanzado duras criticas de que se encuentren en una relación, más específicamente que Kelce sea visitado de manera constante por la cantante, señalando que le están dando mayor importancia a su presencia que al juego e incluso que el ala defensiva está más ocupado viendo en su famosa novia que en el partido.

Es por esto que ahora, la reconocida creadora de temas como You Belong To Me y Anti-Hero, después de ser nombrada la Persona del Año 2023 por la revista Time, en su entrevista dejó en claro que no le importan las criticas, señalando: "No sé cómo saben en qué suite estoy. Hay una cámara como a media milla de distancia, y no sabes dónde está, y no tienes idea de cuándo la cámara te está colocando en la transmisión, así que no sé si me están mostrando 17 veces o una vez".

De igual forma, la nueva mejor amiga de Brittany Mahomes, esposa del quarterback de los Chiefs, Patrick Mahomes, declaró que todo ese hate lo hace a un lado pues ella solamente está "ahí para apoyar a Travis. No tengo idea de si me están mostrando demasiado o si estoy molestando a algunos padres, Brads y Chads", demostrando que no dejara de ir a los partidos de su novio solo por los comentarios en redes sociales.

Finalmente, destacó que no se va a ocultar de nadie, expresando: "Cuando dices que una relación es pública, eso significa que lo voy a ver hacer lo que ama, nos presentamos el uno al otro, hay otras personas ahí y no nos importa. Y simplemente estamos orgullosos el uno del otro".

Fuente: Tribuna del Yaqui