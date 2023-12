Tras 2 acusaciones de abuso, cancelan a Kalimba por polémicas declaraciones en un podcast

Ciudad de México.- Si bien, hace cerca de 30 años, Kalimba saltó a la fama junto a OV7, por su gran talento en la música, la realidad es que la carrera del cantante ha estado plagada de altas y bajas. Por un lado ha triunfado en distintos aspectos de la farándula con trabajos como Tocando Fondo o por su participación en la industria del doblaje con Chicken Little, El Rey León y Hey Arnold; por el otro, el famoso ha sido acusado dos veces de, presuntamente, haber abusado de dos mujeres en el pasado.

Todo esto aunado a que el intérprete no tiene miedo en compartir su punto de vista, sin importar si éste puede llevarlo a una cancelación masiva, como ya ha ocurrido en redes sociales como X (aplicación antes conocida como Twitter), ya sea porque trató mal a alguna fan o porque habló sobre algún tema que podría considerarse como sensible, tal y como ocurrió durante la jornada del pasado miércoles, 6 de diciembre, cuando el cantante de Se te olvidó se presentó al podcast Auténticos de Pedro Prieto.

Resulta ser que, en el programa de entrevistas, el artista fue cuestionado sobre la masculinidad y la violencia, a lo que el compañero de Ari Borovoy destacó que la concepción de los masculino se ha tornado dañina para la gente, cuando en realidad esto no tiene que ser negativo: “Hoy en día estamos queriendo quitarle la masculinidad al hombre, considerándola tóxica.” comenzó Kalimba, quien opinó que los hombres debían tener la capacidad de ser violentos, así como el raciocinio para evitar serlo.

“Un hombre que no tiene la capacidad de ser violento no es un hombre completo. Un hombre completo es un hombre que tiene la capacidad de ser violento, pero (tiene) el dominio de su carácter para no usarlo o usarlo única y exclusivamente en los momentos correctos.”