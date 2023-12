Tras disputar la custodia de su hija, ex de Nataly Gutiérrez lanza mensaje en Instagram

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Nataly Gutiérrez de Exatlón México enfrenta momentos complicados, pues en los últimos episodios del programa ha revelado que tiene una batalla legal con su expareja por la custodia de su hija Ámbar, razón por la que está contemplando abandonar la competencia y regresar a casa para solucionarlo, dado que teme que puedan apartarla de su lado.

A través de algunas páginas que difunden spoilers han lanzado información extraoficial que revela que su separación habría sido producto de una infidelidad de parte de la basquetbolista, aparentemente con un atleta del equipo rojo mientras competían en la primera edición All Star, aunque no hay pruebas que confirmen esto, pero sí que no acabaron de la mejor manera.

Ante todo el revuelo que ha causado esta noticia, Gabriel Zamorano ha tratado de mostrar desde su cuenta de Instagram que es un buen padre, al compartir imágenes y videos conviviendo con la menor y ha dejado una serie de mensajes que podrían ser indicador de que está dispuesto a llevar la situación de una manera pacífica.

Gabriel publicó un video en el que se le ve entrenando y reflexionando, además de que compartió el siguiente texto: "Creo hay personas que te ayudan a convertirte en la persona que termina haciendo y puedes estar agradecido, aunque no sigan siendo parte de tu vida para siempre. Me alegra haberte conocido", escribió el deportista sin decir nombres ni ahondar en detalles.

También posó junto a su hija y le dedicó unas palabras: "Te amo mi preciosa, Ámbar es la más feliz con sus papás. Sé que los dos haríamos todo por ti. Amor y paz", mensaje que fue interpretado para muchos como un símbolo de tregua, aunque realmente se desconoce todo lo que hay detrás de su separación, así como del proceso que abrieron.

¿Quién es Gabriel Zamorano?

La expareja de Nataly Gutiérrez es un jugador de voleibol y arquitecto de Culiacán, Sinaloa, aunque también ha practicado otros deportes. Se desconoce cuando inició su relación con la llamada 'Dynamom', pero por lo que muestra en su perfil es posible que haya sido en 2018 y fruto de su romance nació la pequeña Ámbar, por quien están peleando su custodia.

Ahora se espera que en los próximos días Nataly tome una decisión, seguir en la competencia o regresar con su hija para atender los pendientes que tiene con Gabriel Zamorano. Síguenos en nuestras redes sociales para conocer más información acerca de Exatlón México.

