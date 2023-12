A un lado Legarreta: Tania Rincón tendría romance con poderoso productor de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida presentadora de TV, Tania Rincón, de nueva cuenta se encuentra en medio de fuerte escándalo, haciendo a un lado a su famosa colega, la querida actriz y presentadora, Andrea Legarreta, pues hace un par de días se comenzó el rumor de que tendría apasionado romance con un poderoso productor de Televisa que sería más joven que ella, incluso exhibieron FOTOS del galán.

Como se sabe, en el mes de febrero del año en curso, Rincón a través de su cuenta de Instagram junto al padre de sus hijos, Daniel Pérez, anunciaron que desgraciadamente su matrimonio de más de una década había llegado a su final y ambos decidieron divorciarse, tras lo que afirmó que no había un tercero en discordia ni un odio, sino que lo hacían amándose y entendiendo que era lo mejor para ambos y sus pequeños, de siete y dos años.

Y ahora, tras casi 10 meses de anunciar su inesperada separación, en la revista TV Notas afirmaron que se encuentra dándose una nueva oportunidad en el amor con un productor de TUDN, el canal de deportes de la empresa San Ángel, y aunque ellos no dieron nombre del afortunado, recientemente salió a la luz que sería el joven Pedro Pereyra, varios años menor que Tania y que también es cantante, teniendo un éxito, titulado Nadie, por el momento en plataformas como Spotify y Amazon Music.

Tania Rincón. Internet

Según los informes, Pedro la ha estado acompañando a la presentadora del programa Hoy a varios eventos, destacando: "Poco a poco se ha ido ganado su cariño. Aunque se dedica a la televisión, es más del área de producción y no le gusta figurar tiene dudas hacer pública la relación", además de agregar que ella aún duda en hacer público su romance, debido al corto tiempo de su relación, aunque al parecer ya lo presentó a sus hijos y tendrían una buena dinámica, al igual que con su ex, quién al parecer ya tendría también una nueva pareja, con la que habría viajado a Nueva York hace poco.

Cabe mencionar que Rincón no es la primera en ser señalada de estar en medio de un amorío con altos mandos de la televisora, pues hace varios días fue la expareja de Erik Rubín que estuvo en medio de este escándalo, cuando Anette Cuburu mandó el mensaje: "Ay Marita, porque no le preguntas mejor de tu jefe y su romance eterno por el cual le sostienen su trabajo y ¡ya dejan de hablar de mí! Que ninguna de las dos me conoce. Ella tiene mucha cola que le pisen y todo el mundo lo sabe".

Pedro Pereyra. Instagram @pedropereyraf

