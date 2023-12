¿Veto de Televisa? Tras 41 años, poderosa productora cae y sería despedida por fuerte motivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de 41 años al aire creando exitosas telenovelas, ha caído la poderosa productora de melodramas y de páginas de streaming, Carla Estrada, pues hace recientemente se ha afirmado que se ha despedido de su trabajo que por tantos años la mantuvieron en el ojo público y la hizo recibir varios galardones por su destacada labor y se revela el motivo detrás, ¿acaso fue vetada de Televisa?

Como se sabe, desde hace 41 años que la carrera de Estrada se encuentra en manos de la empresa San Ángel, comenzando como asistente en la producción del melodrama Vanessa en el año de 1982, con Valentín Pimstein al mando, tras lo que llegó su oportunidad con Quinceañera, siguiendo con otros grandes éxitos como El Privilegio de Amar, Alondra, Lazos de Amor, Amor Real y muchos otros más.

Pero ahora, según información del reconocido periodista de los espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, Estrada decidió decirles adiós, destacando que: "Es una productora 360, es una productora todo terreno, todo éxito. Ha dejado de trabajar para Televisa, estoy en condiciones de decirles que la señora Carla Estrada ha dejado de laborar para la empresa Televisa, después de darles muchísimos éxitos, no se entendería la historia de esta televisora sin una productora como Carla Estrada".

Ante este hecho, el presentador de Sale el Sol declaró que su salida fue decisión de la propia productora que aparentemente desea dedicarse a otros proyectos y a su familia, aunque aclaró que no sabía cuales: "Es no me queda claro que vaya a hacer, pero algo sí me queda claro, se la van a pelear porque es un cheque al portador para Televisa, Telemundo, HBO, Canela, RCN, fue un ciclo que se acaba".

Cabe mencionar que fue la reconocida periodista y reportera, Inés Moreno, la que hace una semana informó que Carla estaba próxima a perder su contrato de exclusividad de la empresa San Ángel, teniendo la oportunidad de decir si quería renovarlo o no, y que lo estaba analizando, lo que ahora el presentador de Imagen TV reveló que se negó pues: "Ahora estamos en la época de vamos a hacer refritos, pero ella no está para hacer eso".

