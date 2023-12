VIDEO: Eduin Caz se lanza contra reportera por hacer preguntas "pen…jas"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A pesar del éxito que ha logrado alcanzar junto a Grupo Firme, Eduin Caz ha tomado la decisión de alejarse de los escenarios para darle prioridad a otros aspectos en su vida que había descuidado por estar de gira y en grabaciones, por lo que su aparición en el evento de los 10 años de Spotify causó furor.

La agrupación desfiló por la alfombra y querían seguirse de largo sin atender a la prensa, pero ante la insistencia de los reporteros que fueron a cubrir el evento, el cantante accedió a dar algunas declaraciones entre ellas que su decisión de no más conciertos sigue en pie, pero que eso no significa que se terminó el proyecto musical ya que seguirá grabando temas y dejó entrever que sus compañeros continuarán con presentaciones.

De igual manera, el intérprete de El Tóxico adelantó que prepararon un material discográfico que piensa regalar a sus fans el próximo 2024, pero en cuanto intentaron ahondar en cuestiones privadas como su relación actual con su exesposa, Eduin de inmediato los paró en seco y dejó en claro que no piensa volver a tocar esos temas de manera pública.

Luego de este encuentro, el cantante decidió realizar una transmisión en vivo en la que destacó que paso un momento incómodo con la prensa y por lo mismo es que ya no le gusta detenerse a dar entrevistas, pues considera que muchas veces lo único que hacen es hacerle preguntas "pen…jas" o tratar de involucrarlo en polémicas.

En ese sentido arremetió contra una reportera, a quien llamó "hija de su chin…ada m…dre", pues le molestó que le preguntara por el regalo que recibiría de Navidad, así que espera que entiendan cuando no quiere hablar ya que la mayoría de veces terminan abordándolo de formas que no tienen nada que ver con su carrera.

No iba a dar ninguna entrevista, de hecho no iba a pasar por la alfombra, iba a hacer acto de presencia nada más en el aniversario para convivir. Pero dije vamos a hacer unas entrevistas ahí y luego salen con puras pen…jadas".

Eduin Caz se refería en específico a la reportera que le cuestionó "Qué te va a traer Santa Claus?", lo cual lo prendió y así le responde: "Nombre loco, puras preguntas pen…ejas, me pregunta una reportera ¿qué te va a traer santa Claus? No sea m…mona señora, como que qué me va a traer Santa Claus".

La reacción del famoso ha generado polémica ya que aunque algunos reconocen que muchas veces la prensa excede la línea del respeto al abordar ciertos temas, también creen que Eduin Caz se ha mostrado muy pesado con los medios que son los que lo ayudan a difundir su trabajo, basta recordar que les dedicó A mi modo, tema en la que deja en claro que le tiene sin cuidado lo que hablen de él.

Fuente: Tribuna