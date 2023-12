VIDEO: Joaquín López Dóriga se vuelve viral por regañar a sus colaboradores en pleno sismo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La tarde de este jueves 7 de diciembre los habitantes de Puebla, CDMX y alrededores fueron sorprendidos por un fuerte sismo pocos minutos después de las 14:00 horas, lo que ocasionó varios sustos y preocupación. Pero quien sin duda quien se está robando toda la atención por la reacción que tuvo ante el temblor fue Joaquín López Dóriga, ya que dio un tremendo 'regaño' a los colaboradores de su noticiero cuando la tierra se seguía moviendo.

En redes sociales ya se volvió viral el video que muestra cómo reaccionó Joaquín cuando empezó a sonar la alerta sísmica por el sismo de 5.7 grados y es que en plena transmisión de su noticiero para Radio Fórmula, el periodista conocido como 'El Teacher' mantuvo calma desde el primer momento y posteriormente estalló contra quienes lo acompañan en su emisión, pues se negaban a retirarse del lugar conforme a los protocolos establecidos.

Espérame, está sonando la alerta sísmica, pero pues estamos todos tranquilos... no, en este momento está temblando, sí y está temblando fuerte. Yo les pido a mis compañeros que se tengan que retirar, que lo hagan de acuerdo al protocolo sísmico", pidió López-Dóriga en plena transmisión.

Joaquín pidió que le dejaran una cámara fija a él para narrar qué estaba sucediendo y aunque se mostraba tranquilo, segundos después exigió a su equipo de trabajo que se apegara a las indicaciones para este tipo de contingencias, por lo que empezó a elevar el tono de voz, hasta convertirse en un regaño. "Laurita, ¿sí? Estamos en un sexto piso y sí es un movimiento fuerte este movimiento sísmico, yo le sugiero que tenga calma".

Compañeros, ustedes se tienen que ir, por favor, ¿sí?, de una vez, por favor, órale, nomás déjenme ahí la cámara fija", indicó Joaquín.

Sin embargo, al observar que sus colaboradores se seguían negando a salir del foro, insistió a las personas a desalojar de acuerdo con los señalamientos de protección civil. "Laura, ¡por favor! Si me quieren hacer caso, por favor y retirarse para seguir el protocolo sísmico. Órale, José Juan, compañero, todos. Por favor, todos. También en la cabina, si me hacen caso, ¡me quieren hacer caso!, ¡por favor!, órale… Laura, adiós, adiós… llévatela por favor sí, porque…", enfatizó.

Tras esta indicación a sus compañeros de trabajo, López-Dóriga continuó con el programa y recalcó la importancia de seguir las indicaciones para resguardarse en un evento de este tipo: "Hemos registrado un temblor, seguimos al aire. Yo le recuerdo, por favor, que sigamos con el protocolo sísmico de seguridad. ¿Se acuerda? No corren, no griten, no empujen. Hay que seguir las instrucciones del personal de seguridad, en estos casos de Protección Civil. Reunirse en los puntos señalados para estos casos y mantener la calma", manifestó.

Fuente: Tribuna