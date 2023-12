VIDEO: Zeta, exvocalista de Mägo de Oz, celebra 1 millón de vistas de su tema 'El Traidor'

Comparta este artículo

Madrid, España.- De manera sorpresiva, el cantante Javier Domínguez Zeta lanzó un nuevo sencillo titulado Los 1000 Guerreros, luego de que sus dos anteriores temas, Directo al Cielo y El Traidor, fueran bien recibidos por el público. Este proyecto forma parte de su faceta como solista, luego de que este año 2023 tomara la decisión de abandonar al grupo Mägo de Oz, en el que se desempeñó como vocalista durante 11 años.

De esta manera, Zeta utilizó sus redes sociales para publicar un video en el que se muestra muy contento y da las gracias a la comunidad ya que el videoclip oficial de El Traidor, llegó a 1 millón de reproducciones en su canal de YouTube. Esta fue su primera canción como solista estrenada el pasado 29 de septiembre y contó con la colaboración de José Andrea y Patricia Tapida, quienes también formador parte de Mägo de Oz.

1 millón de visualizaciones que habéis hecho para El Traidor, así que muchas gracias por alcanzar el objetivo, queridos guerreros, tripulantes y pilotos. Gracias a vosotros, gracias por estar apoyando a Z Legacy de esta manera. Nos vemos muy pronto y con noticias muy buenas", expresó Zeta en el clip.

El Traidor es un cover al español de Anytime Anywhere del grupo suizo Gotthard, la cual fue lanzada en el año 2005 y que ya había recibido un cover de parte de la banda Zenobia en 2014. Pese a que no es una producción nueva esto no ha sido impedimento para que los fans de Zeta, José Andrea y Patricia Tapia estén más que contentos, ya que fue una colaboración muy esperada y que se creía casi imposible.

Al poco tiempo, Javier Domínguez volvió a sorprender a sus seguidores al estrenar su primer tema completamente original: Directo al Cielo. Con este nuevo trabajo, el cantante demuestra su pasión por la música ya que se nota el cariño que le impregnó al escribir la letra, además de ser una canción rápida y llena de energía, algo que se siente completamente refrescante tomando en cuenta que pocas veces hizo algo así en Mägo de Oz.

Directo al Cielo es también uno de sus sus sencillo más exitosos pues actualmente acumula casi 100 mil vistas en YouTube. En dicha publicación se lee: "En esta nueva propuesta musical, Javier Zeta Domínguez, Juan Mexía y compañía nos llevarán al espacio exterior, de la mano una narrativa épica, basada en un futuro optimista para una humanidad que se encuentra inmersa en la búsqueda de la supervivencia".

Fuente: Tribuna