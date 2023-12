Wendy Guevara responde a los ataques de Alfredo Adame: "No sacudo polvo a olvidados"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras el triunfo de Wendy Guevara en La Casa de los Famosos México, donde creció su popularidad, algunos han cuestionado su éxito y creen que será pasajero, tal es el caso de Alfredo Adame que la llamó "ídola de barro", además de que arremetió en su contra al asegurar que no tiene el talento para llenar shows ni para aparecer en telenovelas, pues resalta que no tiene la preparación de un artista.

El polémico actor asegura que la líder de 'Las Perdidas' no fue más que un producto comercial para Televisa y que además fracasó, pues no estaría dando los resultados respecto a ventas, por lo que le parece adecuado que no haya seguido con producciones como la de Juan Osorio: "De repente, endiosan a una persona, que no es nadie, que no se preparó absolutamente nada. Afortunadamente, ya no le siguió con el cuento porque ya la querían llevar de todo. No se preparó", comentó.

Las críticas del llamado 'Rey del Rating' llegaron a oídos de la influencer, quien a través de un en vivo no dudó en responderle con un contundente mensaje en el que destaca que lo de hoy son las redes sociales y que no piensa seguir dándole reflectores ni importancia a gente que únicamente busca unos minutos de atención.

Ya no vamos a sacudirle el polvo a los que ya están olvidados, cada quien en su tiempo, así como el mío va a pasar y vienen nuevas generaciones con otras cosas. Ya mero lo reclama la tierra", comentó.

Wendy presumió que afortunadamente no ha parado de recibir trabajo, razón por la que no tiene el tiempo de estar peleando con la gente que no le gusta lo que hace, pues al final sabe que tiene un público que lo disfruta y es por ellos que lo hace, además de que le parecen absurdas las comparaciones ya que cada quien hace cosas diferentes, mientras que respecto a trayectoria apenas está comenzando a escribir su historia.

Yo he visto mucha gente que dice en el medio mi trayectoria, pero yo no tengo la culpa de no haber nacido en el mismo tiempo que tú, soy más chica de edad y no nos podemos comparar porque yo apenas voy empezando a hacer cosas, pero se me hace tan pen…dejo".

Finalmente, la famosa le restregó al actor la situación de desempleo que enfrenta con las televisoras y asegura que en cuanto tenga un tiempo le va a seguir el juego con su guerra de declaraciones: "Ahorita estoy muy ocupada y no puedo pelearme con el viejillo ni nada, porque estoy muy ocupada con mucho trabajo, cosa que él no, pues nomás está peleando el perro, pero ya después que no tenga nada qué hacer ya lo veo al anciano c…brón, pero ahorita no".

Fuente: Tribuna