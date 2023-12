Adiós 'Hoy': Tras despido de Televisa, exactor de TV Azteca reaparece en 'Ventaneando

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas, quien empezó su carrera en Televisa y que años más tarde estuvo trabajando en TV Azteca, dejó en shock a todos los televidentes debido a que ayer jueves 7 de diciembre apareció en el programa Ventaneando. Se trata de Héctor Soberón, quien hace algunos días sorprendió al revelar que el productor de Golpe de Suerte, lo dejó fuera del melodrama pese a que ya tenía confirmada su participación especial.

Tras este 'desaire' en la empresa de San Ángel y varios años sin proyecto en la TV, razón por lo que tuvo que volverse salvavidas en Estados Unidos, este jueves Héctor volvió a aparecer en el Canal Azteca Uno dando una entrevista exclusiva al programa de Pati Chapoy. Ante las cámaras, el intérprete envió un contundente mensaje contra su ex Michelle Vieth, quien está impulsando la 'Ley de pornografía de venganza' para que se castigue la filtración de vídeos íntimos contra las exparejas.

El actor de los melodramas María la del Barrio y Mi pequeña traviesa se dijo harto de que Vieth ocupe el rumor de que él filtró un video íntimo para promover la mencionada ley, pues asegura que esto lo ha llevado a perder trabajos y hasta su matrimonio. "Se me hace maravilloso que sigan hablando de la ley, que instruyan la ley, se me hace maravilloso, yo siempre lo he dicho, yo soy el primero en formarme para firmarla, porque yo fui educado para respetar a la mujer", dijo contundente.

Héctor y Michelle Vieth estuvieron casados

Y agregó: "Estoy en contra que estén litigando en prensa, ahí sí lo digo en toda la extensión de la palabra, ¿quieren litigar?, litiguen en juzgados, no en prensa porque a mí me han acusado, me han juzgado, me han crucificado sin pruebas, a pesar de que yo ya he dado muchas pruebas", precisó Soberón. Y resaltó que aunque él ofreció disculpas a su exesposa, no quiere decir que él sea culpable de la filtración de la grabación.

Comenté y dije ‘pido disculpas por si dije algo que haya incomodado, dije no hice’ sigo en la misma línea no soy. Entonces… ¿tienen pruebas?, demuéstrenlas, no tienen pruebas, silencio".

Incluso, Héctor amagó con sacar a la luz ciertos secretos de su relación con Vieth y envió un contundente mensaje a su exesposa. "Tengo mucho qué decir, más; sin embargo, tengo lealtad, y yo no rompo ese secreto de alcoba, de cama, que hay muchas cosas, me ha afectado a mi persona, a mi economía, a mi familia, y también la señora puede tener familia, entonces, ya, y una recomendación que le doy, mejor que se cuide con los problemas que tiene en su familia antes de que se meta con la mía", concluyó.

Fuente: Tribuna