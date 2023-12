Aracely Arámbula tiene que presentarse ante las autoridades por pleito con Luis Miguel

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pleito legal y mediático que tienen Luis Miguel y Aracely Arámbula de nueva cuenta está dando mucho de qué hablar pues salieron a la luz un par de documentos que comprueban que la actriz ya recibió una notificación para presentarse ante las autoridades. Como se sabe, la expareja está enfrascada en un conflicto legal por la manutención de sus dos hijos, Miguel y Daniel, quienes ahora ya son unos adolescentes.

Desafortunadamente, el problema ha escalado hasta los medios de comunicación debido a que se han presentado una serie de desacuerdos entre los representantes legales tanto de 'La Chule' como del cantante, lo cual ha dado pie a una guerra de declaraciones. La defensa del 'Sol de México' asegura que él ya realizó el pago de la pensión y emitió unos cheques a nombre de la madre de sus hijos, los cuales están en el Juzgado Familiar esperando a que ella los recoja.

Sin embargo, el abogado Guillermo Pous, quien defiende a la protagonista de telenovelas, aseguró que su clienta no ha recibido ninguna notificación del juzgado ni de los cheques, y que desconoce el paradero del dinero. Tras estas declaraciones, ahora se reveló que Aracely no ha sido notificada porque la dirección que se registró en el juzgado es incorrecta y no corresponde al domicilio de la famosa de 48 años.

Fue la periodista Lupita Martínez quien a través del programa De Historia en Historia exhibió una de las notificaciones que presuntamente son para Arámbula pero que llegaron a otra persona: "El día viernes 1 de diciembre, llegó a un domicilio esta carta que dice Citatorio'… Aracely no vive ahí donde dejaron el citatorio, pero lo recibió alguien que yo conozco", detalló y además relató el contenido de este citatorio.

El documento solicita la presencia de la actriz en el juzgado para recibir el monto otorgado por 'Luismi', además se indica que Arámbula recibió dos notificaciones previas en octubre y en noviembre, las cuales tampoco atendió. "Se pide la presencia de Aracely Arámbula para recoger los cheques… En el juzgado de lo familiar anotaron mal su dirección o su abogado por alguna razón dio mal la dirección, o qué pasa ahí, porque ahí dice que ya la notificaron dos veces de que está el dinero”, agregó Martínez.

La periodista también comentó que en uno de los documentos se menciona que la dirección fue proporcionada de manera personal por los abogados de Ara y que el documento no es algo que hayan entregado en un sobre cerrado. "Es algo que se pegó en una puerta y por eso lo leyeron", dijo la comunicadora. Finalmente también se menciona que Luis Miguel le pidió a Aracely que le permitiera ver a sus hijos cuando se presentó en la CDMX, la semana pasada, incluso hasta su hermano, Álex Basteri intervino, sin embargo, ella no accedió.

