De influencer a rapera: Ella es Akasha, la novia de Alemán que lo acusó de agresión

Ciudad de México.- En los últimos días, las redes sociales han estado llenas de cosas para hablar, desde los dientes de Luisito Comunica hasta la denuncia de Akasha en contra del rapero, Erick Raúl Alemán Ramírez, mejor conocido en el mundo del espectáculo simplemente como Alemán; siendo que esta última premisa causó gran revuelo entre los usuarios de X (red social anteriormente conocida como Twitter), donde no tardaron en cancelar al polémico artista.

Si bien, se sabe que Akasha es la novia del músico y que presuntamente habría sido violentada por él, la realidad es que la famosa es mucho más que eso, por lo que a continuación te hablaremos un poco acerca de la carrera de la influencer, sobre su país de origen y cómo fue que inició su romance con Alemán, el cual, parece estarle causando grandes problemas en la actualidad. Así que, si te quieres enterar de todos los detalles, no dejes de leer.

Se trata de una estrella de Internet originaria de Uruguay. Al igual que muchas famosas, Akasha saltó a la fama por compartir su día a día en su cuenta oficial de Instagram, donde además de sus vivencias, mostraba algunos tutoriales de maquillaje e incluso llegó a deslumbrar a sus fans con fotografías de estudio. Al igual que otras influencers (como es el caso de Kenia Os, la joven tomó la fama que el ciberespacio le estaba dando para brincar al mundo de la música.

Akasha y Alemán iniciaron su relación hace poco más de 2 años

Es bajo este contexto que Akasha debutó como rapera el 8 de abril del año 2022, época en la que estrenó su tema Super Hot, en YouTube. Dicha canción gozó un éxito moderado, ya que, hasta la fecha en que esta nota es escrita, cuenta con cerca de 400 mil views. Sin embargo, no todo en la vida es trabajo, por lo que la uruguaya decidió darse una oportunidad en el amor, en el año 2021, cuando inició su relación con Alemán.

Esta situación provocó críticas entre los fans del rapero, sobretodo cuando 1 año después, Akasha debutó en el mencionado genero musical ¿la razón? Hubo quienes creyeron que se estaba aprovechando de la fama de su novio e incluso diversas personas la acusaron de hacer que su pareja escribiera su tema, Magnética, el cual cuenta con 87 mil reproducciones hasta el momento. Sin embargo, la joven desmintió esto, argumentando que la canción era de su propia autoría.

“He visto que les gustó mucho la canción, y también he visto muchos comentarios que dicen que Erick la escribió. Entonces eso quiere decir que me la estoy rifando porque yo escrito todas mis canciones, no se sorprendan. Las morras tenemos un chin… de talento”, sentenció Akasha en aquella ocasión.