En depresión y sin trabajar: Sylvia Pasquel reaparece en VIDEO y da inesperada noticia

Ciudad de México.- La famosa actriz Sylvia Pasquel por fin reapareció en las redes sociales y compartió cómo se encuentra luego de haber sufrido un grave accidente mientras vacacionaba en Turquía, situación que incluso provocó que no estuviera en la boda de su nieta Michelle Salas. Luego de múltiples especulaciones sobre que se encontraba delicada, es la propia madre de Stephanie Salas quien aclara cuál es su estado y porqué decidió poner en pausa su carrera.

La villana de novelas de Televisa se sinceró con sus seguidores durante un enlace en vivo en su cuenta de Instagram, y habló abiertamente de su ausencia en la boda de su nieta Michelle Salas, y todo lo que ha vivido en los últimos meses a raíz de esta situación. En primer lugar, Sylvia se mostró furiosa con algunos medios de comunicación, y dijo estar dolida, deprimida y a punto de tirar la toalla en relación a su carrera artística, todo a causa de los comentarios que surgieron en torno a su salud.

Fue una experiencia muy difícil, sobre todo muy triste porque me impidió ir a la boda de mi nieta, que fue lo que más me dolió, pero pues sí, la verdad me di un santo madra..., y pues eso fue lo que me impidió estar con mi nieta", explicó la actriz de 74 años.

La hija de doña Silvia Pinal también externó su descontento con la prensa que tergiversó todos los datos sobre su salud. "Toda la información se trató con muy mala saña, muy mala fe, dijeron muchas cosas muy desagradables, que no me habían invitado a la boda, que yo no había querido ir, pues eso también me hizo alejarme y no quería yo saber nada de… pues de nada", manifestó 'La Pasquel'.

De la misma manera, la también cantante y conductora habló de los inventos que hubo entorno a su salud: "No quería yo salir a la luz porque desde que me cortaron los dedos de la mano, me cortaron una pierna, me dio un infarto al miocardio, me rompí columna, me rompí las manos", dijo molesta. Y precisó también que todos estos comentarios la pusieron muy mal anímicamente, pero resaltó que el cariño de su familia la ayudó a salir adelante.

Andaba yo muy deprimida, muy deprimida, al grado de que ya estaba yo tirando la toalla, ya no quería saber nada, ya no quería ni siquiera regresar a mi carrera, estuve en depresión, pero no me he medicado, le tengo mucho miedo a los medicamentos y más cuando se tratan de la depresión".

Finalmente, la artista agradeció el apoyo de casi todos los miembros de su familia por estar con ella en este difícil momento, aunque dejó claro que ni Alejandra ni Luis Enrique Guzmán se hicieron presentes. "Gracias a Dios y a mi familia, porque mi hija y mis nietas estuvieron aquí siempre conmigo, mis hermanas Rocío, Mary Paz, Ariadne, mi hermano Rafael, mi hermano Pepe, todos estuvieron aquí conmigo, muy presentes y muy apoyadores, y siempre preocupados por mí".

Fuente: Tribuna