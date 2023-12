Entre lágrimas, Paulina Mercado anuncia que deja 'Sale el Sol' y será sometida a cirugía

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber revelado que tenía un tumor, la famosa y reconocida presentadora, Paulina Mercado, recientemente acaba de anunciar que dejará por una breve temporada de tiempo Sale el Sol, momento en el que no pudo evitar el derramar las lágrimas, recordando que será sometida a cirugía muy pronto, dando un muy contundente mensaje a sus miles de espectadores.

Como se sabe, hace varias semanas que la presentadora a través de su cuenta de Instagram compartió la noticia de que había sido diagnosticada con un tumor cerebral, y aunque no dio especificaciones de lo sucedido, sí aclaró esto: "Poca gente lo sabe, tengo un tumorcito en la cabeza. Me van a operar prontísimamente, pero es una operación que, amor, sí me da miedo porque, te parten el cráneo, te quitan una tapita, te quitan el tumor, y demás".

Tras este hecho, Mercado recalcó que se había animado a hablar gracias a todo el amor y apoyo que recibe de su pareja actual, el reconocido actor de melodramas y presentador, Juan Soler, señalando que pronto iba a tener que pasar por el quirófano para que le pudieran sacar el mencionado tumor, pero que estaba segura que todo iba a salir a la perfección, pero de igual forma no reveló la fecha en que sucedería.

Y ahora, este viernes 8 de diciembre, en pleno programa en vivo del matutino de Imagen TV tomó la palabra para informar al público que el momento de su operación ya había llegado, por lo que se tenía que "ausentar por unos días de Sale el Sol", explicando que este fin de semana sería intervenida, pero que tenía fe, pues como su madre dice: "Mala hierba nunca muere", y iba a echarle ganas para regresar lo más pronto posible.

Finalmente, dejó en claro que no va a desaparecer por completo de la emisión matutina, pues verdaderamente podía decir que va a estar haciendo enlaces cuando lo deseen sus compañeros y para dar informes de su cirugía, además del avance de su estado de salud tras salir del quirófano, agregando que regresará de manera presencial durante las primeras semanas de enero del 2024.

