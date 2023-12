Kings of Leon y Backstreet Boys encabezarán el sorpresivo Lineup de la Feria Estatal de León

Comparta este artículo

León, Guanajuato.- La Feria Estatal de León 2024 ha anunciado un cartel de artistas de talla internacional que promete ofrecer una experiencia musical inolvidable. Kings of Leon, la aclamada banda de rock conocida por éxitos como Sex on Fire y Use Somebody, así como los icónicos Backstreet Boys, serán los protagonistas de este esperado evento.

A través de sus redes sociales, Kings of Leon expresó su emoción por participar en la Feria Estatal de León 2024, confirmando que su actuación se llevará a cabo el 25 de enero. Este anuncio ha generado gran expectación entre los fanáticos de la música en México.

Junto a estas estrellas internacionales, la feria contará con una destacada presencia de artistas nacionales. Espinoza Paz, La Arrolladora Banda el Limón, Pepe Aguilar, Los Tigres del Norte y Marco Antonio Solís 'Buki' se suman al impresionante lineup, prometiendo una combinación de géneros y estilos para satisfacer todos los gustos.

Además de los ya mencionados, nombres como Sebastián Yatra, Nicki Nicole, Jason Derulo, Banda Cuisillos, Lost Frequencies, Conjunto Primavera, Matisse y Lasso complementan la diversidad musical que ofrecerá la feria.

Crédito: Internet

La Feria Estatal de León 2024 incluirá novedades emocionantes, entre las cuales destacan Elementum by Ilusión on ice, Circo Robert’s, Cefel y el Foro Mazda, que albergarán los espectáculos musicales internacionales. Estas adiciones buscan brindar a los asistentes una experiencia única y variada más allá de la música.

En cuanto a la representación del estado invitado, Querétaro, se espera que su presencia en la carpa Tradición sea un elemento enriquecedor que celebre la diversidad cultural de México. La feria se llevará a cabo del 12 de enero al 6 de febrero, proporcionando un amplio período para que los visitantes disfruten de la variedad de atracciones y eventos que ofrece el evento. Según informaron los organizadores, se espera que más de 100 mil personas asistan de manera gratuita, ya que el 80 por ciento del contenido del evento estará accesible sin costo.

La presentación oficial del cartel contó con la presencia de la alcaldesa de la ciudad de León, Alejandra Gutiérrez Campos; el presidente del Patronato de la Feria Estatal de León y Parque Ecológico, David Novoa Toscano; y el Gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, quienes compartieron su entusiasmo por el evento que busca destacar la riqueza cultural y artística de la región y el país.

Fuente: Tribuna