Maribel Guardia hace llorar a Imelda Garza tras polémica pelea con su madre: "No aprende"

Ciudad de México.- La famosa cantante y reconocida actriz de melodramas, Maribel Guardia, recientemente regresó a estar al centro del escándalo, debido a que en una alfombra roja su nuera, la reconocida actriz, Imelda Garza-Tuñón, acaba de confesar que la hizo llorar a pocas semanas después de que se viralizara su polémica pelea con la madre de esta, declarando ante los medios que "no aprende".

Como se recordará, el pasado 2 de noviembre, Imelda Tuñón, suegra del difunto Julián Figueroa, cuando vio la imagen de Guardia con su nieto, José Julián Figueroa vestidos con temática del Día de Muertos, esta lanzó comentarios como: "Suéltale la mano a mi gordo, vete tú sola, bella. Que se vaya sola la comadre", además de afirmar que estaba teniendo problemas matrimoniales con Marco Chacón, a lo que ella simplemente salió para negar lo que se dice y afirmar que no va atacarla por respeto a su nuera, quién a su vez salió en su defensa.

Y ahora, después de que nuera y suegra fuera captada por la prensa después del estreno de la obra La Navidad de Job, ambas mujeres abrazadas y con grandes sonrisas demostraron que se adoran y están mejor que nunca, pero Imelda declaró que Guardia además de apoyarla acaba de hacerla llorar, explicando: "Es un poco regañona, hace rato me regañó porque no comí, me mandó un mensaje y a parte estaba llorando y de repente me manda ese mensaje y llore más".

Ante este hecho, la actriz de Corona de Lágrimas al momento de que exhibió que su nuera lloró por su regaño, declaró que lo hizo porque aún teniendo medicación no come bien ni a sus horas, destacando: "Es una niña, la estoy regañe y regañe como con Julián, pero es que no come es que me dice 'ay es que me tomé unos antibióticos pero no comí', y yo como que no comiste , ¿desayunaste?, 'no tía', le digo ¿qué?, es que tengo que estar regañe y regañe, estos niños no aprenden", concluyó entre risas.

Ante este hecho, Garza-Tuñón con un mejor humor declaró que estaba muy nerviosa antes de entrar a escena, pues se encuentra enferma actualmente, por lo que: "No bueno, pero es que todos me vieron yo estaba llore y llore, me sentía mareada no me podía sostener, yo estaba temblando". Finalmente, ambas han declarado que en los últimos días han sentido la presencia del difunto actor de novelas como Mi Destino Es Amarte.

Fuente: Tribuna del Yaqui