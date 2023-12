Olivia Rodrigo interpreta 'Flowers' de Miley Cyrus durante el desafío de cantar en 'Fallon'

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Olivia Rodrigo, la sensación pop del momento, hizo una aparición memorable en The Tonight Show con Jimmy Fallon, donde no solo charló sobre su éxito musical y nominaciones al Grammy, sino que también se enfrentó al divertido Singing Whisper Challenge.

En el desafío, Rodrigo y Fallon se sumergieron en la diversión de adivinar canciones populares mientras utilizaban auriculares con música a todo volumen. La cantante sorprendió al presentador con su interpretación de Flowers de Miley Cyrus, mientras que Fallon adivinó correctamente. Luego, Rodrigo hizo una versión de su propio éxito, Drivers License, en un reto que resultó más sencillo para Fallon.

Durante la entrevista, Rodrigo compartió detalles sobre su experiencia al escribir Can't Catch Me Now, una canción para la banda sonora de The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes. Además, se exploraron sus múltiples nominaciones al Grammy por su álbum Guts. Sin embargo, el momento más revelador fue cuando Fallon indagó sobre la decisión de Rodrigo de no seguir a nadie en redes sociales.

La joven estrella explicó que prefiere mantenerse alejada de las redes siguiendo a nadie para evitar distracciones y mantener cierta privacidad. Sin embargo, reveló una anécdota divertida sobre un incidente en el que, mientras acechaba a su ex, accidentalmente lo siguió. Este malentendido la llevó a optar por un Finsta, una cuenta de Instagram falsa donde puede explorar sin ser detectada.

Rodrigo también compartió su emoción por su próxima presentación en Saturday Night Live, donde apareció en una promoción junto al presentador Adam Driver. En un tono juguetón, bromeó diciendo que Drivers License está realmente inspirada en Driver, lo que añadió un toque humorístico a la anticipada actuación.

El mes pasado, la artista lanzó el videoclip de Can't Catch Me Now, que la muestra reflexionando en una cabaña solitaria antes de correr por un campo, mientras la narrativa se entrelaza con imágenes de la precuela de Los Juegos del Hambre.

La aparición de Rodrigo en The Tonight Show no solo resaltó su talento musical sino también su personalidad auténtica y su capacidad para enfrentar desafíos con humor y gracia. Con su participación en Saturday Night Live en el horizonte, la joven estrella continúa brillando en el escenario y ganando el corazón de sus fanáticos.

Fuente: Tribuna