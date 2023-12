Pati Chapoy corrió a conductora de Televisa porque la tenía harta; pelearon en 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Se reveló cómo fue la pelea entre Pati Chapoy y Aurora Valle que ocasionó que la ahora conductora de Televisa dejara Ventaneando. Los conductores Ivonne Chávez y Esteban Macías, quienes formaron parte de este programa en TV Azteca, aseguraron que Aurora no se fue de Ventaneando porque Pati le haya dado una 'gritoniza' y señalaron que en realidad ya tenía harta a la periodista con su actitud.

Supuestamente, Valle ya no quería salir a la calle a hacer trabajos de reportera, por lo cual Chapoy le comenzó a tener rencor. Según el relato de los exintegrantes de Ventaneando, Aurora se sentía superior al resto y estas actitudes molestaron tanto a Pati, que terminaron peleadas durante años. Estas declaraciones contrastan mucho con lo que reveló la conductora del programa Confesiones días atrás.

Te podría interesar Pati Chapoy Conductora de Televisa hunde a Pati Chapoy y exhibe malos tratos que sufrió en TV Azteca

Y es que en una entrevista con Inés Moreno, Valle aseguró que se fue del vespertino de espectáculos porque Pati los trataba muy mal e incluso hasta habló de acoso laboral: "Yo no crecí en un ambiente de gritos ni de terrorismo. Después de 9 años, me fui, haber seguido, hubiera sido indigno, yo no me merecía eso... hay algo que se llama 'mobbing laboral' (acoso laboral), que es que te están presionando y te fastidian tanto, hasta que te vas y no hay liquidación", aseguró.

Crédito: El Universal

Luego de escuchar esta versión, Ivonne y Esteban salieron a desmentirla asegurando que Aurora no decía la verdad de cómo sucedieron las cosas: "Me tocó estar ese día en la oficina, el regaño en realidad es la conclusión o la gota que derrama el vaso de una serie de situaciones que ya no tenían contenta a Pati y que tenían que ver con Aurora Valle", precisó el conductor ante el público del programa Chismorreo.

Y posteriormente destapó que Aurora se negaba a salir a calle para reportear: "Eso ya le molestaba mucho a Pati porque 'Boris' ya no quería salir, solo quería conducir, ella hacía 'El ojo del huracán'". En tanto que Ivonne también desmintió que el entonces elenco de Ventaneando haya hablado mal de ella con Pati: "Ella habla de unas puñaladas traperas, la verdad yo creo que eso no existió, existió que la señora Chapoy ya estaba harta de que no hiciera entrevistas, entonces eso ya no lo podíamos esconder".

Finalmente, Esteban señaló que 'La Boris' no asistió al comentado curso de conducción porque ella se sentía "mucho" como para tener que asistir a un evento donde estarían novatos: "Se dio la oportunidad de un curso de movimiento escénico, de expresión artística y le dije a Pati 'me gustaría que lo tomara Aurora', Pati estuvo de acuerdo y ahí es donde explotó... no fue por la familia". Hasta el momento, Aurora Valle no ha respondido a estos nuevos ataques en su contra.

Fuente: Tribuna