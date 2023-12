5 regalos que le puedes dar a un amante del café ¡Lo vas a sorprender!

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si bebe varias tazas al día y dedica mucho tiempo a preparar un buen café gourmet, entonces probablemente tu novio sea un adicto al café. Y a medida que el 25 de diciembre se acerca a gran velocidad, probablemente estés buscando una sorpresa que le guste. ¡No hace falta buscar más, aquí tienes tres ideas originales de regalos de Navidad!

¿Es difícil sorprender a alguien fanático de las bebidas con cafeína? ¡Para nada! Las ideas de regalos que puedes darle son bastante numerosas. Desde máquinas de café hasta accesorios, clases de degustación (o latte art), tarjetas y cajas regalo navideñas, ¡aquí tienes nuestras mejores ideas para ayudarte a encontrar la sorpresa ideal!

Una buena cafetera

¡La base cuando te gusta tomar café es sin duda la preparación! Y en este contexto, nada como una cafetera automática, manual, de filtro, de prensa italiana o francesa para hacer las delicias de los aficionados a esta aromática bebida. ¡Elige el dispositivo en función de cómo tu amada prepara su café!

Algunos accesorios básicos

Además de la cafetera, algunos accesorios que puedes encontrar pueden complacerle en Navidad. Un espumador, tazas de espresso de alta gama, una batidora eléctrica... ¡Esto es algo que complacerá a los baristas en ciernes que quieran iniciarse en el arte del latte!

Una caja de regalo de café

¿Qué mejor regalo de Navidad para un aficionado al café que el café mismo? ¡Porque no hay buena taza sin un buen café! Así que busque en tiendas especializadas cafés especiales que pueda combinar con algunas delicias para crear un juego de regalo único. Galletas, bombones, barras de chocolate, especias… tienes muchas opciones para hacer una cesta digna de un amante del café. Para mayor originalidad, no dudes en añadir algunos pequeños gadgets como un molinillo manual, un calentador de tazas, una báscula, un práctico portafiltros, una batidora de café eléctrica, etc.

Un curso de cata

Sin duda, la máquina de café es una apuesta segura en la lista de regalos de Navidad cuando hablas con un amante del café. Pero ¿qué tal pensar un poco fuera de lo común este año? Tu pareja apreciará mucho una degustación o una clase de arte latte. En la actualidad existen varias escuelas de café que tienen como objetivo presentar a los gourmets los secretos para preparar y disfrutar la bebida más popular del mundo.

Una bonita taza de café

Cuando disfrutas del café, poder servirlo de forma original siempre tiene un efecto agradable. Negra, bicolor, estampada, vintage, high-tech o incluso personalizada, la taza de café es una apuesta segura para ofrecer un regalo original esta Navidad 2023. Además, ¡es perfecta para presupuestos reducidos!

