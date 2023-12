Tras dejar Televisa, Pati Chapoy 'corre' a Adal Ramones de 'Venataneando'; lo saca seguridad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber dejado Televisa y haber regresado de nueva cuenta a TV Azteca, el famoso actor y reconocido presentador, Adal Ramones, de nueva cuenta se encuentra acaparando los reflectores, debido a que a través de las redes sociales la famosa presentadora y periodista de los espectáculos, Pati Chapoy, sin pensarlo lo 'corrió' de Ventaneando, incluso lo sacó la seguridad del vespertino.

Ramones por alrededor de tres décadas fue uno de los talentos más importantes de la empresa San Ángel, conduciendo programas como Otro Rollo, en el que sus monólogos eran legendarios y siempre los esperaban sus millones de espectadores y público presente. Pero, hace cinco años que por una invitación del hoy difunto Director General de Contenido y Distribución del Ajusco, Alberto Ciurana, este se unió a dicha televisora como el presentador principal de La Academia, tras lo que tuvo su propio programa Don't, No Lo Hagas.

Y aunque parecía muy feliz en dicha televisora, por una segunda ocasión firmó un contrato con Televisa, siendo el presentador principal de un nuevo programa infantil, Mi Famoso Y Yo, el cual tampoco tuvo el éxito esperado y que al parecer le habría hecho pelearse con altos mandos de la mencionada empresa de Emilio Azcárraga, y que aparentemente lo llevara a nuevamente a traicionarlos y una vez más cambiarse de televisora.

Esto pues el pasado jueves 7 de diciembre, el reconocido presentadora estuvo en pleno programa en vivo de Ventaneando, en dónde junto a Chapo, Daniel Bisogno, Pedro Sola y el resto de sus conductores habló de sus próximos proyectos en puerta, del reciente nacimiento de su cuarto hijo a los 60 años de edad, afirmando que se la había pasado tan bien con todos ellos que no se quería ir de la emisión vespertina y entre risas bromeó al respecto.

Está broma incluso incluyó a uno de los miembros de seguridad de la emisión, puesto a qué Ramones fingió que no se quería ir del foro y comenzó a gritar que no se iba a mover de ahí, haciendo reír a los presentes con su sentido del humor, por lo que este hombre no dudo en ir hacia el cómico presentador y cargó a Adal para llevárselo unos cuantos metros lejos del resto de los presentadores, tras lo que lo bajo y simplemente siguieron riéndose de esta ocurrencia.

Fuente: Tribuna del Yaqui