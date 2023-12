Tras luto y con su padre en la cárcel, Daniela Parra recibe malas noticias en vivo de 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de verse envuelta en un triste luto y ver a su padre en la cárcel, buscando liberarlo, la famosa joven microempresaria y posible futura actriz, Daniela Parra, recientemente volvió a ser el centro de atención en Televisa y en redes sociales se volcaron en su apoyo, debido a que en pleno programa en vivo de Hoy por desgracia recibió unas malas noticias junto a su pareja, el famoso galán de melodramas, Rafael Nieves.

Como se sabe, en el mes de junio del 2021, fue cuando el reconocido actor de melodramas, Héctor Parra, que es el padre de Daniela, lamentablemente fue encarcelado por las acusaciones de abuso sexual y corrupción de menores en contra de su propia hija, Alexa Parra Hoffman, por lo que recibió más de 10 años en prisión y una multa de más de 200 mil pesos para control de daños hacia la joven que era menor de edad cuando aparentemente sucedió esto, mismo que Daniela ha tratado de anular y liberar al histrión.

Pero, el ver a Parra en la cárcel no ha sido su único dolor, pues el pasado 8 de noviembre, informó en Instagram la muerte de su amigo Rob, con el mensaje: "Me dejas un hueco en el corazón, me enseñas que la vida es fugaz y que nuestro tiempo en la tierra tiene que dejar huella, así como tú lo hiciste. Me cuesta creer aún en tu partida, pero ten por seguro que te llevo en mi corazón para siempre. Nos quedaron pendientes muchas pláticas y juntas para hacer de esta una sociedad mejor. Te prometo amigo, que seguiré con nuestros planes. Nos volveremos a ver. Vuela alto mi Rob".

Y ahora, la mañana del pasado jueves 7 de diciembre, Daniela y Rafael se presentaron para realizar su coreografía en Las Estrellas Bailan en Hoy, la cual por ser semana de retos fue con patines, debido a que ellos eligieron hacer un roler dance que un intercambio de parejas y cada uno bailar con alguien diferente, por lo que su nivel de dificultad es mucho más alto y por lo tanto las tensiones se elevaron aún más.

Fue precisamente por ese motivo que la joven Parra y Nieves tuvieron unas terribles noticias, debido a que los jurados, como Ema Pulido y Roberto Mitsuko, no se tentaron el corazón al momento de destrozarlo, afirmando que su idea de bailar en patines en realidad fue un terrible error y hubieran preferido el intercambio de parejas, destacando que sí aplaudían su valentía, pero que desgraciadamente no lo hicieron bien, por lo que sus calificaciones serían muy bajas.

