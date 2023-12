Andrea Legarreta hace 'desaire' a integrante de 'Hoy'; no la quieren por insoportable

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el elenco del programa Hoy está sumergido en una controversia debido a que hace algunas horas salió a la luz que conductores y staff del matutino no soportaron a una de sus integrantes porque tuvo una actitud bastante problemática. Se trata de la famosa Isabel Madow, actriz que hasta ayer viernes 8 de diciembre formaba parte del reality Las Estrellas Bailan en Hoy.

De acuerdo con información filtrada por la revista TVNotas, una fuente al interior de Televisa les confesó que Isabel provocó varios dolores de cabeza a la producción de Hoy porque se estuvo portando muy grosera mientras estaba concursando en LEBEH. "Isabel se cree la reina de Televisa. Trata muy mal a la gente que la rodea, es una persona grosera y no tiene tacto para decir las cosas. Tiene actitudes muy prepotentes y la verdad es que la gente se cansa de eso", explicó el informante.

Supuestamente, la estrella de programas como La Familia Peluche, La Parodia y La Escuelita VIP también se peleó con su coreógrafo y este le tuvo que dar un ultimátum: "Trata muy mal a todos. Pide las cosas de una forma muy grosera y se queja por todo. He visto que con cada baile siempre es un problema para ella, porque según ella es una mujer muy ocupada. No le gustan las coreografías y el maestro le dijo que si seguía con sus actitudes, no le iba a enseñar nada.

Aunque ni Isabel ni su compañero Agustín Fernández confirmaron esta versión, durante su última aparición en el matutino quedó más que claro que ella no era muy querida por sus compañeros. Como se sabe, el influencer argentino decidió renunciar a LEBEH en plena semifinal y minutos después de salir del aire, las cámaras de Hoy captaron que los finalistas del reality dando un apretado abrazo a Agus y Madow no se ve por ningún lado.

Por si fuera poco, la propia Andrea Legarreta también le hizo un desaire a la exmodelo mexicana ya que usó su cuenta oficial de Instagram para dedicarle un amoroso mensaje a Fernández por renunciar al proyecto, pero en ningún momento mencionó a su compañera: "Agus te amamos. La decisión que tomaste de dar tu lugar para las otras parejas fue sin duda un acto de AMOR, HUMILDAD y VALENTÍA! Eres GRANDE y un GRAN ser humano! Siempre dulce, educado, divertido y sin duda te comprometiste", escribió, mientras que el argentino respondió con un cálido mensaje.

