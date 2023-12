Bellakath sigue lanzando indirectas para sus imitadoras: "Sean originales"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Katerinne Huerta, mejor conocida como Bellakath se ha posicionado como una de las representantes femeniles más populares del género urbano en México, pues en los últimos años ha logrado conquistar con su pegajoso ritmo e irreverentes letras al público, pero la apertura es cada vez más grande y no han dejado de surgir nuevas intérpretes.

La competencia no le preocupa a la llamada 'Gatita de la Agrícola Oriental', pero sí le molesta que intenten alcanzar fama imitando lo que ella ha trabajado por años, así que desde hace algunos días se ha dedicado a lanzar indirectas que para muchos son nada más y nada menos que para Ana Cisneros, quien está triunfando con su tema Santa Quiero un Chakalon, aunque nunca ha mencionado su nombre.

Tras su exitosa presentación en el Flow Fest, Bellakath indicó que van a caer todas las que imitan su voz en cuanto les quiten el playback, además de que se indignó de que cualquiera que lance un tema ya es considerado reguetonero, pues considera que para eso hay que dedicar mucho tiempo y lograr más de un éxito.

Por su parte, Ana Cisneros fue cuestionada por Gerardo Escareño acerca de esta molestia de Bellakath y negó haber imitado a la intérprete de Reggaetón Champagne, además resaltó que se trata de un género que todos tienen derecho a explorar y que si hay alguien que inició con todo ese movimiento es Pablito Ruiz.

No obstante, al parecer las declaraciones que ha lanzado Ana al respecto ya molestaron a Bellakath, quien en un nuevo video volvió a reiterar que el éxito no se basa en hacer calca del trabajo de otros: "Tanto trabajo que me costó a mí y a los compañeros de antaño que hemos tratado de hacer cosas y que ahora cualquier p…dejo diga que nos va a apoyar. Búscate una identidad, el sol sale para todos, pero no copiando y eso no lo entienden".

Finalmente, también arremetió contra quienes la han acusado de egoísta, pues creen que no quiere que haya otra mujer que cante reggaetón: "Para las p…dejas envidiosas que siempre me han odiado y que dicen que todo lo que hago está mal, también me vale v…ga lo que opinen y que digan que no quiero dejar a los demás hacer las cosas. Que lo hagan, pero que sean originales y no copien, a ver si son chingones", expresó molesta.

