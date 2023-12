'Exatlón México': Nataly Gutiérrez decide abandonar la competencia por asuntos familiares

Ciudad de México.- Exatlón México está cerrando su quinto ciclo de competencia, por lo que las rivalidades cada vez son más fuertes y los duelos más reñidos, pero desafortunadamente para Nataly Gutiérrez del equipo Rojo terminó la aventura por problemas ajenos al show, así que deja un importante vacío ya que era una de las competidoras más fuertes de la temporada.

Desde hace algunos días, la basquetbolista expuso su preocupación luego de recibir una videollamada de su madre, quien le alertó que las cosas no se encuentran bien en su casa, lo cual la dejó inquieta, así que estuvo pensando en tomar una decisión al respecto ya que su sueño era seguir avanzando en el reality.

La situación que enfrenta la basquetbolista es delicada, pues tras su separación con Gabriel Zamorano ahora disputan la custodia de la pequeña Ámbar, así que Nat prefirió dejar su sueño dentro de las famosas playas dominicanas para ir en busca de su hija que siempre ha dicho es lo más importante de su vida.

Fue durante la ceremonia del viernes 8 de diciembre cuando la basquetbolista le pidió la palabra a Antonio Rosique para informar su salida, la cual fue aceptada ya se trata de algo importante, además de que todos sus compañeros la respaldaron en su decisión, por lo que en ese sentido se fue tranquila, aunque efectivamente la escuadra de Famosos queda vulnerable con su baja.

Les había comentado que tenía una situación difícil allá afuera y actualmente está muy complicado el tema de la custodia de mi hija, entonces quiero pedir si me puedo retirar para regresar a México. Mi hija me necesita, estar con ella y arreglar pendientes allá afuera para estar en paz y en un futuro regresar a esta que es mi segunda casa. Me duele mucho, pero la familia es primero", expresó Nat.