FOTOS: Peso Pluma casi pierde el pantalón en pleno concierto de Argentina

Ciudad de México.- Peso Pluma ha dado mucho de qué hablar en las últimas horas por la presentación que ofreció en Movistar Arena de Buenos Aires Argentina, donde al parecer quiso quedar muy bien con su novia Nicki Nicole, así que apareció con una playera de su selección y se desvivió en halagos hacia el equipo de futbol, por lo que le llovieron críticas y de exagerado no lo bajaron.

Sin embargo, eso no fue todo ya que también se hizo viral en redes sociales por el incidente que tuvo con su vestuario que casi lo hace mostrar demás, dado que estuvo a punto de quedarse sin pantalones en pleno escenario, pues con el movimiento se le iban bajando y el momento fue captado por algunos asistentes que se percataron, así que ahora las imagen circulan por todo Internet.

En el video se aprecia al intérprete de Lady Gaga cantando y brincando, pero como suele utilizar los pantalones a media pompa y le quedaba flojos cada movimiento se lo deslizaba, así que dejó al descubierto su ropa interior, pero antes de quedarse sin nada, el cantante decidió agarrar con el pantalón y acomodarse, pero en ningún momento dejó de cantar.

Peso Pluma tuvo un accidente con un vestuario | TikTok @gabrielsotelo93

Tal como era de esperarse, las redes sociales de inmediato reaccionaron con comentarios encontrados, desde quienes no sorprendieron ya que así viste Hassan Emilio Kabande Laija, hasta quienes deseaban que hubiera mostrado más, pues se ha ganado miles de admiradoras, pero también surgieron cuestionamientos sobre si fue un descuido real o si el famoso decidió lucir así de manera intencionada, porque no se incomodó demasiado

"Igual y no se preocupó porque no había nadie", "Lo peor es que nadie le decía nada", "Qué descuido", "Así siempre usa los pantalones", "Qué triste que no se le vio el pulmón", "Pantalones tumbados", "Me estresa verlo así", se lee en los comentarios.

Algo que reconocieron es el profesionalismos del cantante de corridos tumbados, pues a pesar de la incómoda situación nunca detuvo el show, siguió cantando y bailando lleno de energía como acostumbra siempre. Respecto a su ropa, es real que su estilo es así con pantalones holgados y debajo de la cadera, por lo que corre el riesgo de que esto suceda.

Fuente: Tribuna