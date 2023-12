House of Vans: El epicentro gratuito de la diversidad musical y cultural en México; así se vive

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ubicada al sur de la Ciudad de México, la House of Vans se ha convertido en un punto de encuentro emblemático para amantes de la música y la cultura, ofreciendo experiencias gratuitas y variadas que van desde conciertos de rock, rap, metal, punk y música electrónica, hasta eventos culturales, talleres y exposiciones artísticas. Este espacio único, con raíces en la histórica Casa Serralde, se erige como un referente de la escena cultural mexicana.

La Casa Serralde, un inmueble de valor artístico con más de 130 años de historia, alberga un espacio que ha evolucionado de manera extraordinaria: la House of Vans. Este lugar, que antes albergaba el famoso Bulldog Café, se ha reinventado como un epicentro de la cultura y la música, ofreciendo eventos completamente gratuitos para el público mexicano.

Inaugurada en 2021 en la calle Rubens número 6, en la Benito Juárez, la House of Vans ha marcado su posición como uno de los tres espacios de este tipo en el mundo, con ubicaciones en Londres y Chicago. Su historia, que incluye casi dos décadas como el icónico Bulldog Café, se ha transformado en una oferta cultural diversa y accesible para la juventud mexicana.

Crédito: Internet

El edificio alberga una espectacular guarida que se ha convertido en un refugio para amantes de la música y la cultura alternativa. El espacio cuenta con rampas de skate en el patio, murales de calaveras, y en sus cuartos del segundo piso, se realizan galerías de arte, exposiciones de fotografía y conferencias magistrales.

Desde hace más de una década, la House of Vans ha sido un foro itinerante, llevando consigo un concepto innovador que finalmente se estableció de forma permanente en la Ciudad de México. Además de ofrecer conciertos de bandas nacionales e internacionales, ha abierto sus puertas a proyectos culturales, talleres y eventos comunitarios.

El periodista especializado en música, André Dulché, destaca el valor de la propuesta de la House of Vans, mencionando que "traen bandas de todo género, igual que en Estados Unidos, y no solo los de siempre de indie pop o de moda". La diversidad en la programación ha sido clave para atraer a diferentes audiencias, y la oferta de exposiciones, skate days y talleres gratuitos ha ampliado el alcance del espacio.

Crédito: Internet

La experiencia en la House of Vans no se limita solo a los conciertos. Durante la semana, se llevan a cabo eventos culturales y educativos liderados por emprendedores interesados en formar parte de una comunidad creativa. La variedad de actividades incluye clases de pintura, diseño, artesanía, y la creación de fanzines. La iniciativa busca no solo entretener, sino también fomentar el desarrollo de habilidades y la conexión entre jóvenes apasionados por distintas formas de expresión.

Los fines de semana, el escenario de la House of Vans se transforma en el epicentro de la música en vivo. Bandas de diversos géneros como The Hives, The Garden, Fobia, Molotov, y muchos otros, han dejado su huella en este espacio íntimo que permite una conexión única entre artistas y fans. La experiencia se ha destacado por su autenticidad y la proximidad que ofrece con los artistas, creando momentos memorables para el público.

La House of Vans ha demostrado ser un espacio incluyente y abierto a la diversidad musical y cultural. En sus instalaciones, la música es uno de los platos fuertes, pero su impacto se extiende más allá, convirtiéndose en un lugar donde la juventud mexicana encuentra inspiración, aprendizaje y un sentido de comunidad.

Fuente: Tribuna