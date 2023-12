Ingrid Martz celebra salida de Carla Estrada de Televisa; esto dice de su presunta estafa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida actriz de melodramas, Ingrid Martz, de nueva cuenta se encuentra acaparando titulares, debido a que en una reciente entrevista para una entrega de premios, esta acaba de celebrar por todo lo alto el hecho de la salida de Televisa de la famosa y querida productora de melodramas, Carla Estrada, incluso hizo mención de su presunta estafa a los altos mandos.

Como se sabe, fue el reconocido periodista, Gustavo Adolfo Infante, quién afirmó que Estrada había decidido dejar la televisora, poco después fue que la productora salió a confirmarlo en una entrevista, en la cual señaló que había llegado el momento de cerrar su ciclo con de la empresa San Ángel y era momento de dedicarse a apoyar ella a su hija dando viajes más recurrentes a España y con la propia asociación que tenía para apoyar a mujeres.

Ante este hecho, la reconocida actriz de Zacatillo, Un Lugar en tu Corazón, cuando se le cuestionó respecto a que pensaba sobre esta salida, Martz simplemente señaló que: "No tengo idea de cuando paso, debió pasar ahora, porque no he estado", pero en su teoría señaló que debió suceder lo que pasó con todos que se quedaron sin exclusividad y comenzar a trabajar más bien por proyecto y ya.

De igual forma, señaló que la productora de melodramas como Quinceañera estaba mucho mejor de esa manera, debido a que asó tiene mayores posibilidades, declarando que: "Me parece increíble, me parece muy bien, porque Carla es una mujer super talentosa, super trabajadora y puede llegar a cualquier empresa a decir, vengo a proponer, y está increíble porque va a tener más trabajo de lo que tiene ahora".

Con respecto a la auditoria que le harán los altos mandos de la empresa de Emilio Azcárraga por supuestos gastos excesivos en la serie Ellas Soy Yo, la actriz mencionó que "La empresa da un presupuesto y tu tienes que hacer ese proyecto con ese presupuesto", destacando que ese te lo dan antes de que comiencen grabaciones y no se puede pasar de ahí pues no hay forma de que den más, señalando que no cree que busquen una estafa.

Fuente: Tribuna del Yaqui