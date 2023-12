Isabel Madow molesta con Agustín Fernández; asegura que nunca hicieron equipo en 'LEBEH'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Televisa decidió volver apostar por una nueva temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy, reality que está por celebrar su gran final, donde conoceremos a los nuevos campeones y lamentablemente la pareja conformada por Agustín Fernández e Isabel Madow decidió abortar su participación.

Aunque desde que inició el proyecto fueron severamente criticados por sus nulas habilidades dancísticas, el carisma y popularidad los llevó a ganarse el cariño del público, quienes cada semana los salvaban a través de las votaciones e incluso les dieron un lugar en la gran final para pelear por el título, pero de última hora el argentino decidió dar un paso atrás para ceder su lugar a sus compañeros que tienen un mejor nivel de baile.

Sin embargo, esta situación dejó molesta a Isabel y no porque quisiera seguir en la contienda, sino porque no la tomó en cuenta y habló por ella; así lo dio a conocer en el programa de Shanik Berman: "Me siento un poco desilusionada de cómo se dieron las cosas, porque yo iba a hacer los mismo, pero me hubiera gustado que me lo comunicara, porque era parte de".

De igual forma, la rubia explicó que nunca lograron ser un equipo, pues aunque no se llevaban mal, tampoco lograron conectar y eso se reflejaba en la pista: "Agus y yo nunca hicimos ese match en los bailes, el problema fue la pareja, porque si nos llevamos bien pero no había esa química", comentó.

Madow se dijo agradecida con la productora Andrea Rodríguez por la oportunidad, la cual acepta que fue todo un reto en su trabajo, pero no le gustó que en todo momento recibió ataques y se sintió poco valorada en su trabajo: "Desde el primer día los jueces fueron muy fuertes conmigo, que no veían compromiso y entrega, pero siempre lo tuve porque soy muy profesional con mi trabajo".

Por su parte, Agustín Fernández reconoció que se precipitó con su decisión y lanzó una disculpa hacia la actriz, pero se mantiene firme en que ya no tenían más que aportar a la competencia: "Fue un proyecto increíble, tome una decisión apresurada y no le dije nada a Isabel, fue una situación rara que decidí abandonar el reality, porque mis compañeros estaban bailando bien y nosotros no estábamos a la altura", compartió.

