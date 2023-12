James Wan anhela el regreso al terror después de 'Aquaman and the Lost Kingdom'

Comparta este artículo

Estados Unidos.- James Wan, el cineasta australiano aclamado por su destreza tanto en éxitos de taquilla como en películas de terror de bajo presupuesto, podría estar listo para regresar a sus raíces de horror después de completar Aquaman and the Lost Kingdom. Wan, conocido por su papel crucial en la creación de la franquicia Saw y su contribución significativa a The Conjuring, ha bromeado sobre sentir el "gusanillo" del género de terror, lo que ha desatado especulaciones sobre su posible retorno.

Después de años trabajando en producciones de gran envergadura, como la exitosa franquicia de DC con Aquaman, James Wan reveló que está buscando proyectos más íntimos y cercanos a sus raíces. Conocido por su papel fundamental en revivir el género de terror con éxitos como Insidious y The Conjuring, Wan ha expresado en una reciente entrevista su deseo de abordar una "película más pequeña", alimentando la especulación de un retorno al género que lo catapultó a la fama.

La posibilidad de que Wan regrese al universo de The Conjuring ha ganado fuerza, especialmente con la revelación de que una película titulada 'Last Rites', destinada a ser el cierre del universo de Ed y Lorraine Warren, está en desarrollo desde hace más de un año. Aunque Wan no ha confirmado su participación en este proyecto, sus comentarios sugieren que el género de terror sigue siendo una llamada tentadora.

Durante una entrevista Wan compartió sus pensamientos sobre el cambio de táctica después de trabajar en películas de gran escala como Aquaman and the Lost Kingdom. Explicó su tendencia a querer explorar tanto películas más grandes como más pequeñas, y cómo siente la "picazón" por volver al horror. Aunque no ha confirmado proyectos específicos, sus palabras han intrigado a los fanáticos de su trabajo en el género de terror.

La franquicia The Conjuring, donde Wan desempeñó un papel clave, podría ser el terreno perfecto para su retorno al horror. Aunque no ha confirmado su participación en Last Rites, su conexión con la franquicia y su declaración sobre el interés en el género sugieren que podría considerar regresar a este universo.

Su habilidad para equilibrar éxitos de taquilla con historias envolventes en el género de terror ha mantenido a los cinéfilos atentos a sus futuros proyectos, preguntándose si el próximo capítulo en la carrera de Wan será una inmersión espeluznante en lo desconocido del horror.

