Julia Roberts revela su experiencia con hongos mágicos en 'Watch What Happens Live'

Estados Unidos. - En una reciente aparición en el episodio del jueves de Watch What Happens Live with Andy Cohen en Bravo, Julia Roberts, la aclamada actriz de 56 años, participó en el característico juego Plead The Fifth, revelando detalles jugosos.

La ganadora del Oscar confesó haber probado hongos mágicos cuando le preguntaron sobre la droga más dura que ha consumido. Aunque afirmó que fue una "experiencia positiva", advirtió a los espectadores: "No lo intenten en casa".

Otra pregunta del juego fue sobre su "ama de casa real menos favorita de todos los tiempos", a lo que Julia respondió mencionando a Jen Shah de The Real Housewives Of Salt Lake City, que está actualmente en la cárcel. Aunque añadió en tono de broma: "Sólo lo digo porque está en la cárcel y me siento segura".

Julia Roberts

Cuando se le pidió clasificar sus películas icónicas, Julia optó por la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que protege contra la autoincriminación en casos penales.

Julia Roberts aprovechó la ocasión para promocionar su nueva película, Leave The World Behind, un thriller psicológico dirigido por Sam Esmail y basado en la novela homónima de Rumaan Alam. Durante otra entrevista, reveló que el expresidente Barack Obama colaboró en la película, proporcionando notas y comentarios durante su desarrollo.

Leave The World Behind se estrenó en octubre en el AFI Fest y llegó a cines seleccionados en noviembre antes de su lanzamiento en Netflix.

La película sigue a una familia en vacaciones interrumpida por los dueños de la casa alquilada, quienes llegan con noticias de un misterioso apagón. El elenco también incluye a Ethan Hawke, Mahershala Ali, Myha'la y Kevin Bacon. La película está disponible en Netflix desde su lanzamiento el viernes.

Julia Roberts no solo destacó por sus revelaciones sobre su vida personal, sino también por su habilidad para promocionar su nuevo proyecto cinematográfico.

Fuente: Tribuna