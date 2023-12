¿La veta de Televisa? Juan Osorio se lanza contra Karol Sevilla y le manda fuerte recadito

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso y reconocida productor de melodramas, Juan Osorio, recientemente acaba de demostrar que apoya en todo a su hijo, el joven actor y también cantante, Emilio Osorio, ante su ruptura sentimental más reciente, por lo que no ha dudado en lanzarse contra la reconocida actriz y cantante, Karol Sevilla, a la cual además le ha mandado un fuerte recadito, ¿acaso la veta de Televisa?

Fue hace varios días atrás cuando la actriz de Soy Luna reveló su separación del joven actor, quién a las horas confirmó su nueva relación, mientras que ella pocos días después fue captada al cenar al lado de Mario Bautista, con el cual se dejó ver muy cercana, riendo mientras que se abrazaban y se decían cosas al oído, causando un gran revuelo, mismo que continuó cuando de nueva cuenta los jóvenes fueron captados juntos bailando y coreando los temas de RBD.

Ante este hecho, todos los involucrados se han negado rotundamente a dar declaraciones los unos de los otros, pues mientras que Emilio y su pareja se encuentran enfocados en presumir su amor, Karol con el intérprete de Barbie Girl ha declarado que son simplemente amigos y no hay nada más de lo que se ve: dos amigos saliendo a pasear y convivir, acompañándose en sus respectivos procesos de separación.

Pero, contrario a los jóvenes, el reconocido productor de melodramas como Mi Corazón Es Tuyo, padre de Emilio, en una reciente entrevista afirmó que al fin puede ver a su hijo feliz con alguien que sí lo apoya: "Lo que me da gusto es que está con una persona que ahora sí lo acompaña, lo apoya, sale con él, entonces me da mucho gusto, por mi, antes lo veía de repente muy triste en la casa, y no me gustaba, pero no me podía meter, pero ahora qué bueno que está probando".

Pero no conforme con eso, Osorio dejó en claro que desde hace mucho que le ha dejado comentarios como "Lo dije siempre, un joven de 20 años se va a enamorar y va a tener frentazos como todos los hemos vivido", y cuando le cuestionaron su hablaba de Sevilla señaló: "Sí claro, por supuesto, por quién más", dejando en claro que sería ella la que le habría roto el corazón al exparticipante de La Casa de los Famosos México.

Fuente: Tribuna del Yaqui