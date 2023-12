"Me hizo un favor": Jenni Rivera desheredó a Chiquis por un hombre; así reaccionó la joven

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Poco antes del lamentable fallecimiento de la reconocida y querida cantante de banda, Jenni Rivera, se comenzó el rumor de que ella estaría peleada con su hija mayor, la también cantante de regional, Chiquis Rivera, a causa de especulaciones sobre una traición con un hombre, por lo que desheredó su primogénita, la cual reaccionó inesperadamente, dejando en claro que en lo que respecta para ella, su madre le "hizo un favor".

Como se sabe, la creadora de temas tan icónicos como Inolvidable o La Gran Señora, por desgracia murió en un accidente aéreo en diciembre del año 2012, dejando al mundo del espectáculo devastado y a su familia sumida en un intenso escándalo, debido a que poco antes de fallecer se dijo que madre e hija estaban peleadas debido a que supuestamente Chiquis habría tenido un amorío con el que fue esposo de Jenni, Esteban Loaiza.

Dicha información fue confirmada por el hermano de la denominada 'Diva de la Banda', Juan Rivera, pues en una entrevista, este dejó en claro que el motivo por el que su difunta hermana la sacó del testamento a última hora fue porque pensaba que la había traicionado con el hombre que ama, señalando: "Cuando Jenni se fue de aquí estaba molesta conmigo porque ella pensó que Chiquis había hecho algo equivocadamente. Yo le dije a mi hermana que estaba gravemente equivocada y que yo no iba a apoyar una decisión que dañara tanto a un ser querido mío".

Jenni y Chiquis. Internet

De igual forma, Juan señaló que creía que la intérprete de Abeja Reina merecía no ser juzgada, debido a que él no cree que haya sido verdadera la historia de que se metió con el marido de también conocida 'Mariposa de Barrio', destacando: "Yo creo que mi sobrina sí merece algo de la fortuna de mi hermana Jenni, trabajó muchos años, hizo crecer en gran parte la empresa de mi hermana, ella protegía a los niños mientras Jenni trabajaba. Se cometió un error o no, no sé, yo pienso que no sucedió".

Por otro lado, la exesposa de Lorenzo Méndez habló al respecto cuando se comenzó una batalla legal por los bienes materiales de la difunta cantante, en el que mostró que estaba conforme con lo sucedido y volvió a negar su romance con Esteban: "Ella no puso ni a su madre, ni a su hermano, ni a Rosie, ni a nadie en su testamento, nomás a sus hijos. Y a mi me sacó por un problemas que no era cierto, que ya lo explicamos muchas veces y Dios sabe que no es cierto, pero mi mamá me hizo un gran favor de sacarme".

Cabe mencionar que hasta el momento los rumores de esta traición siguen sonando por todo el mundo del espectáculo y muy pocos le creen su inocencia a la hija mayor de Rivera, pero todo sigue siendo más que especulaciones y una serie de simples dimes y diretes, ya que no hay nada que lo compruebe.

Fuente: Tribuna del Yaqui