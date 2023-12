Selena Gomez defiende su relación con Benny Blanco frente a críticas de los fans

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos. - En una reciente publicación en Instagram, Selena Gomez, de 31 años, confirmó su relación con el productor musical Benny Blanco, de 35, y expresó que ha estado saliendo con él durante seis meses. A pesar de la noticia, los fanáticos no tardaron en recordar episodios del pasado en los que Benny había 'sombreado' a Gomez.

En una entrevista de 2020, Benny pareció llamar a Gomez una "artista pop estándar" mientras elogiaba a su exnovio Justin Bieber. Aunque esto generó críticas por parte de los seguidores, Gomez respondió a las acusaciones defendiendo a Blanco, llamándolo "lo mejor que le ha pasado" y asegurando que "sigue siendo mejor que cualquier persona con la que haya estado".

Los comentarios negativos continuaron, incluyendo acusaciones de que Gomez elige siempre salir con "músicos problemáticos y malhumorados". La estrella de Disney Channel respondió, calificando los análisis como "muy fuera de lugar" y afirmando que está en su momento "más feliz".

La defensa de Gomez no se detuvo ahí, ya que respondió a un troll que sugirió que "no puede conseguir [un hombre] mejor" que Benny Blanco. Con firmeza, Gomez dijo: "[EMOJI DE RISA] Me siento mal por ti", y juró que "nunca volvería a estar con un p*** chico".

Aunque algunos fanáticos especularon sobre si la relación era un truco publicitario, Gomez insistió en que no estaba trolleando. Sin embargo, anunció que planea alejarse de Instagram "por un tiempo" para centrarse en el trabajo. Selena y Benny ya se siguen mutuamente en Instagram, y la madre de Gomez también sigue al productor musical. La pareja ha trabajado juntos en varias canciones, y la relación parece ser sólida, a pesar de la controversia inicial.

Selena Gomez ha estado vinculada anteriormente con varias personalidades, incluyendo Justin Bieber, The Weeknd, Zayn Malik, y Andrew Taggart de The Chainsmokers. A pesar de las críticas, Gomez reafirma que está en un momento feliz y no permitirá que las opiniones externas guíen su vida.

