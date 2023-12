Tras insultos contra Legarreta e hijos, diagnostican a Alfredo Adame con este trastorno

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso presentador Alfredo Adame de nueva cuenta se apoderó de la atención de los televidentes debido a que dio una reveladora entrevista a la periodista Matilde Obregón, donde compartió intimidades de su vida. Entre estas revelaciones, el exgalán de novelas de Televisa confesó que ya había recibido ayuda psiquiátrica tras recibir decenas de críticas por sus múltiples problemas con famosos como Andrea Legarreta.

Como se sabe, el ahora empresario y DJ se ha convertido en uno de los personajes más polémicos del medio artístico mexicano debido a que está en constantes peleas tanto con compañeros del gremio, como con personas en la calle. En uno de sus últimos escándalos, Adame recibió recomendaciones de que acudiera a un psicólogo o psiquiatra para controlar su ira, y aunque él negó esta enfermedad, ya dio el paso de pedir ayuda.

Así lo reveló el intérprete de melodramas como Retrato de familia, De frente al sol, María Belén y Más allá del puente a Matilde Obregón: "Fui con la psiquiatra y después de seis semanas me dijo tu problema es que eres víctima de tu propio éxito. Tú no tienes nada", declaró en un inicio, aunque luego precisó que sufría un trastorno: "Lo único que yo tengo es un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo".

El también exconductor del programa Hoy precisó en qué situaciones identifica que siente que sufre crisis con este TOC: "Que se me refleja en estarme pasando la película 24 horas, que cuando tengo un problema, le doy vueltas y vueltas una y se me quema el cerebro de estar piense y piense". Además, el exesposo de Marypaz Banquells compartió que su trastorno compulsivo comenzó cuando tuvo un problema con Hacienda.

Hace unos años por un asunto de Hacienda tenía mucha con mucha ansiedad y angustia. Me mandó clonazepan en gotas por unos meses, y ya no era nada, se me quitó todo ese rollo".

Sin embargo, Alfredo Adame aseguró que el TOC no afecta para nada a su vida diaria, por lo cual no tiene nada qué ver con sus peleas callejeras y enfrentamientos: "Todo mundo diciendo que dejé de tomar mis gotas y me volví loco, no nada, ya duermo de maravilla y estoy muy feliz. Ahora me provocan y ya no hago nada", declaró el ganador del reality Soy famoso ¡sácame de aquí!.

Fuente: Tribuna