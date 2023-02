FOTO: Tras trabajar durante 5 años ininterrumpidos, un hombre recibe inesperado regalo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En la actualidad, generar antigüedad en una empresa de México puede ser algo complicado para los trabajadores, ya que, existen ciertas compañías que se amparan con la subcontratación para evitar que sus empleados logren permanecer por demasiado tiempo en el trabajo, lo que de alguna manera les permite ahorrar dinero en caso de despido, entre otras cosas.

Es por lo comentado anteriormente que, cuando alguien logra permanecer en su trabajo por más tiempo de lo esperado, se convierte en todo un logro, tal y como le ocurrió a un empleado identificado como Jorge, quien en días anteriores celebró su quinto aniversario en su empleo, por lo que la empresa para la que trabaja le obsequió un presente. Si bien, cualquiera esperaría un aumento salarial o un ascenso, la realidad es que esto no fue así.

Según lo que se puede ver, Jorge, trabaja para la empresa FEMSA Comercio, quienes decidieron brindarle un presente a su empleado por haber permanecido con ellos durante 5 años, el cual constaba de un reconocimiento y nada más y nada menos que un ¡llavero!, así como lo lees. En la fotografía, que fue publicada en Twitter se puede leer: "FEMSA Comercio otorga el presente Diploma a Jorge por haber cumplido 5 años de labores ininterrumpidas en esta empresa, por lo que se le entrega el presente reconocimiento como muestra de agradecimiento por su esfuerzo y entrega diaria".

Hombre presume su regalo tras 5 años de trabajo ininterrumpido

Si bien, la publicación en cuestión ya fue eliminada de Twitter, aún se pueden leer los comentarios de varias personas quienes se unieron al debate sobre si la empres tenía o no la obligación de brindar mejores reconocimientos a sus trabajadores, tal fue el caso de un usuario que declaró: "Los empresarios no están obligados a entregar reconocimientos a los empleados. Osea que éste pues es un detalle de la empresa. Y más aún no es mucho tiempo en servicio. Porque hay empleados con décadas de trabajos y ni las gracias les dan".

Mientras que hubo otras personas que tomaron con sentido del humor el obsequió y declararon: "Es que se les olvidó poner las llaves del carro en ese llavero". En tanto, algunos otros compartieron sus propias experiencias laborales: "Bueno, al menos le dieron un reconocimiento y su "llaverito". En el gobierno federal no dan ni las "gracias" a los empleados de "confianza", por 30 años de colaboración ininterrumpida también".

Fuentes: Tribuna