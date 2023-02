¿Quieres bajar de peso? Los científicos habrían descubierto el horario perfecto para hacer ejercicio

Comparta este artículo

Suiza.- A comienzos de enero, muchas personas se plantean aprovechar la nueva oportunidad que la vida les ha dado para cumplir sus propósitos de Año Nuevo. Uno de los más comunes es perder peso, por lo que los gimnasios suelen llenarse de gente durante esta época, sin embargo, con el pasar de los meses, las convicciones van disminuyendo hasta que, solo los más comprometidos permanecen; sin embargo, ¿qué harías si te enteraras de que existe la posibilidad de que puedas acelerar tu proceso haciendo ejercicio a una hora en específico?

Así como lo lees, resulta ser que un equipo de investigadores del Karolinska Institutet publicó un estudio en la revista científica Proceedings of the National Academy en donde revelaron que es posible acelerar el metabolismo siempre y cuando se realice actividad física en un momento determinado del día. Así que si estás dispuesto a cumplir tu propósito de Año Nuevo en este 2023, mejor no dejes de leer.

De acuerdo con información de la bióloga Juleen Zierath, es posible perder peso más rápido si haces ejercicio a primera hora de la mañana, algo que podría resultar complicado para más de uno. Para llegar a dicha conclusión, los expertos realizaron un estudio con ratones, en el que ponían a los roedores a correr a primera hora de la mañana y como resultado, estos comenzaron a perder peso, a diferencia de un segundo grupo, el cual debía hacer ejercicio en el horario nocturno.

Expertos hablan sobre el mejor momento del día para hacer ejercicio

Si bien, estos resultados no se basaron en el organismo humano, los propios científicos dejaron en claro que se trata de un conocimiento "valioso", ya que podría dar un primer vistazo sobre lo que ocurre en las personas cada vez que realizan actividad física por las mañanas: "El momento adecuado parece ser importante para el equilibrio energético del cuerpo y para mejorar los beneficios del ejercicio para la salud, pero se necesitan más estudios para sacar conclusiones confiables sobre la relevancia de nuestros hallazgos", declaró la experta.

Aunque la investigación de Zierath podría resultar efectiva debido a que se han utilizado a los ratones para realizar estudios debido a que su fisiología y metabolismo es similar al de los humanos, es posible que el estudio tenga algunas alteraciones, dado a que se trata de animales nocturnos, es decir, que 'su' primera hora es en la noche y no en el día. Por ello es necesario realizar más investigaciones para llegar a conclusiones más acertadas.

Fuentes: Tribuna