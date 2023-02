De no creer: Mientras Sedena da detalles de la muerte de 'Proteo', tiktoker lanza critica por llevar perros

Ciudad de México.- El pasado domingo 12 de febrero, México recibió una de las noticas más desgarradoras que hayan sucedido y es que 'Proteo', uno de los binomios caninos que viajo a Turquía para localizar a ciudadanos atrapados entre los escombros, había perdido la vida, evento por el cual la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para la cual este elemento pertenecía, no solo le dedicó una esquela, sino que además en medio de las ruinas, se llevó a cabo una ceremonia de honor para despedirlo.

Por si fuera poco, en Turquía también agradecieron que este binomio canino haya muerto en cumplimiento de su deber y hasta artistas gráficos le dedicaron varios homenajes a través de su arte. Por todas estas muestras de cariño, el entrenador de 'Proteo', Carlos Villeda Máquez, explicó que la causa del deceso no fue por el derrumbe de una loza, sino por por otra factores tales como la avanzada edad del canino y la temperatura que se vive en la zona de desastre.

Cabe destacar que a lo largo e su vida, 'Proteo' participó en diversas operaciones de restare, tales como el deslizamiento de tierra que afectó a Guatemala en 2015 o los sismos de Ecuador y Haití de 2016 y 2021, respectivamente. En México, también sirvió de apoyo en las labores de rescate del sismo del pasado 19 de septiembre del 2017 junto con otros binomios caninos que ha enorgullecido al pueblo de México y por el que muchos nos sentimos muy orgullosos.

"Me siento muy orgulloso de mi can, especialmente que sea reconocido como un gran perro. Y no nada más me siento orgulloso de él, sino de todos los que han venido aquí y están cumpliendo con su trabajo, quisiera que así sean reconocidos", aseveró Villeda Máquez.