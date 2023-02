VIDEO: Le propone matrimonio a su amiga en el metro, pero ella hace lo inesperado

Comparta este artículo

Colombia.- El día de San Valentín se encuentra aquí, por lo que es momento de hacer un pequeño especial en la sección de Tendencias, con un tema que a muchas personas les divierte, mientras que otras más les provoca pena ajena. Se trata de las propuestas fallidas, aquellas que no faltan en esta temporada del año, ya que es cuando muchos se deciden por confesar su amor, aunque, en ocasiones no lo hacen de la mejor manera, tal y como lo hizo este hombre quien se saltó el proceso del noviazgo para irse directo a proponer matrimonio.

Todo ocurrió en días recientes, en un metro de lo que parece ser Colombia, cuando un hombre decidió interrumpir el monótono viaje de los pasajeros para comenzar a dar un discurso, en frente de una de sus amigas, quien lo escuchaba con atención. En su diálogo, el sujeto comenzó mencionando que hay que hacer las cosas en el momento y no dejarlas para después, tomando esto como referencia, sacó una rosa de su mochila, la cual extendió a la joven, quien rápidamente puso cara de pavor al ver lo que estaba por ocurrir.

Mientras tanto, el resto de los pasajeros se emocionaron al ver que el hombre se estaba preparando para declararle su amor a la joven. Entre fanfarreas, el hombre comenzó a recitar un poema, que aparentemente era de su autoría, en el que le declaró a la chica que ya no quería ser su amigo, sino que quería ser algo más. Por su parte, la joven comenzó a pedirle que por favor se detuviera, ya que él era solamente su "amigo".

Sin embargo, el público no dejó de animar al hombre, quien vio en esto su oportunidad para continuar confesando su amor, pero lo inesperado llegó segundos después, cuando en pleno discurso mencionó: "Algún día alguien te llamará mamá y yo quiero ser ese al que le llamen papá"; fue entonces que sacó una pequeña caja roja en donde venía un anillo de matrimonio, algo que provocó aún más pánico en la joven, quien intentó escapar del lugar, pero no lo logró, debido a que los propios pasajeros se lo impidieron.

Lejos de dejarse llevar por la presión social, la mujer reafirmó su postura declarando que no aceptaría nada, puesto él solamente era su "amigo"; mientras tanto, el hombre le dijo: "No me hagas esto frente a toda esta gente", pero ella continuó negándose, incluso cuando él le dijo que se retractaba, pero que al menos aceptara el anillo, cosa que ella rechazó, aclarando que no quería nada. Finalmente, el hombre se marchó llorando, mientras que varias mujeres se le acercaron a la joven a consolarla.

Fuentes: Tribuna