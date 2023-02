(VIDEO) 'Medio Metro' le entra a la lucha libre y recibe patadas voladoras que lo volvieron viral

Comparta este artículo

Nezahualcóyotl, Estado de México.- El popular bailarín 'Medio Metro' se ha vuelto muy popular en las redes sociales gracias a su participación con el 'Sonido Pirata' en donde ha destacado por sus pasos de baile, mismos que lo han vuelto viral en diferentes videos; sin embargo, esta vez se ha convertido en tendencia no por su actuación sobre la pista, sino por su incursión en la lucha libre donde tuvo una agresiva bienvenida.

'Medio Metro' se presentó en una función de lucha libre en la Arena Neza a lado de luchadores experimentados como Máximo y Bugambilia, pero fue recibido por con unas patadas voladoras de parte sus rivales, entre los que se encontraban por ejemplo, el Hijo de Fishman. Según se pudo apreciar en un video compartido por el canal de YouTube 'La Tijera Lucha Libre', el bailarín ataviado con su traje del Chavo del Ocho, comienza sus pases de baile, cuando de pronto recibe directamente un par de patadas a al quijada.

De inmediato rueda para protegerse, pero eso no le impidió seguir luchando. De hecho, esta no será la última vez que incursione en la lucha libre mexicana, pues aseguró en una entrevista compartida también por el mismo canal que quiere ser luchador profesional, el cual era uno de sus sueños y ahora lo esta cumpliendo. Sin embargo no ingresará a este deporte como un amateur o como una novedad de unos días.

Según la misma información está entrenando para preparase y entrar de lleno al deporte de los encordados. Su próxima función será el 18 de febrero acompañando a los mismos luchadores, pero teniendo como escenario el gimnasio Juan de la Barrera en la Ciudad de México.

Fuente: Tribuna, 'La Tijera Lucha Libre'