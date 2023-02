¿Estás a dieta? No elimines el pan de tu alimentación, podría traerte grandes beneficios

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mes de febrero acaba de entrar en su segunda mitad, lo que significa que está por llegar a su fin, sin embargo, esto no evita que las personas se sigan enfocando en sus propósitos de Año Nuevo y uno de los más comunes es ponerse en forma y bajar aquellos kilos demás que más de uno ganó durante el periodo de la pandemia por Covid-19. Cuando alguien decide someterse a un régimen alimenticio, por lo general deja de lado el pan, esto debido a que se tiene la idea de que este alimento engorda; sin embargo, los nutricionistas, como la doctora Natalie Mokari, dietista de Charlotte, en Carolina del Norte difere de esta idea.

Si bien, en Internet surgen todo tipo de dietas y creencias que buscan satanizar al pan y a los carbohidratos, la realidad es que éste último es necesario para que las funciones cognitivas se mantengan funcionando de la mejor manera posible y, en caso de dejar de consumirlos se pueden manifestar ciertos síntomas como neblina mental, misma que está fuertemente asociada al post-Covid o Covid-19 largo.

La propia Mokari declaró par CNN: "Veo muchos clientes que piensan que no deberían comer pan, lo que me entristece porque el pan es una gran fuente de granos integrales. (...) Necesitamos carbohidratos para funcionar. Los carbohidratos son alimentos para el cerebro. Si te das cuenta, cada vez que no tienes carbohidratos, te sientes muy lento, es posible que tengas niebla mental, simplemente no tienes tanta energía".

De acuerdo con información del dietista Steph Grasso, el pan no debe ser precisamente el enemigo de las personas, siempre y cuando sea preparado de la manera más saludable posible y con ingredientes simples, como agua, harina, sal y levadura, el problema puede surgir cuando diversas empresas le añaden colorantes, azúcares, exceso de sodio y químicos que suelen aumentar el periodo de vida del producto en cuestión.

Este caso también puede aplicarse a los panes que son dietéticos o bajos en carbohidratos, ya que, según declaraciones de Mokari, este tipo de alimentos cuentan con ingredientes innecesarios, que de alguna manera alteran la estructura que un pan, como el de masa madre o integral. Mokari concluyó su declaración asegurando que el pan puede formar parte de una comida balanceada, siempre y cuando se cuiden las porciones.

