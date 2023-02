Maestra de primaria de se vuelve viral tras revelar cuánto gana; usuarios de TikTok se indignan

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Existe un dicho que reza: "El que no sabe, enseña"; cosa que no podría estar más lejos de la realidad, puesto ser maestro es una de las profesiones más importantes del mundo, ya que, gracias a ellos existen varios profesionistas que ayudan a que la sociedad exista de manera funcional. Cada persona que tiene algún empleo debió aprenderlo de algún lugar y antes de ello pasaron por la primaria, secundaria, preparatoria y universidad, según sea el caso.

Es por este motivo que, cada vez que se toca el tema de cuánto gana un profesor, se abre un fuerte debate entre los usuarios de Internet, tal y como ocurrió recientemente, cuando una maestra de primaria expuso su caso en TikTok. Resulta ser que la usuaria @angelicazta, utilizó la aplicación de videos cortos para comentar que con lo que gana como profesora "no alcanza ni para las gracias".

La joven explicó que, al mes, gana un aproximado de 11 mil pesos, es decir, alrededor de 5 mil 500 quincenales, lo que generó indignación entre sus seguidores, puesto como se mencionó anteriormente, esta es una de las labores más importantes de la sociedad misma, además requiere de mucha paciencia para tratar a los menores, así como una actualización constante de conocimientos.

Por un lado, algunas personas comentaron cosas como: "Esta carrera es la que más sufre por no ser valorada como se merece", "Los maestros ganamos mucho dinero... nuestros sueños", "Es tristísimo enseñar tanto por tan poco", "No alcanza ni para las gracias", "Y hay sueldos más bajos en los colegios", entre otras cosas; sin embargo, también hubo quienes discreparon, resaltando las ventajas de ser profesores.

Los mensajes que se encontraban del otro lado de la balanza fueron: "Ya se sabe que no ganan mucho, pero tienen vacaciones, prestaciones, buen horario, semana inglesa... y muchos no se actualizan, no hablan otro idioma. En muchas profesiones estamos mucho peor", "Es una vergüenza el salario del docente, sin embargo, todos se pelean esas plazas y hasta las compran, ¿por qué será?". Y tú ¿qué piensas?, ¿Consideras que un maestro gana poco?

