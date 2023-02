FOTO: Tras perder a su perro, familia sale a buscarlo a la calle de la CDMX con un megáfono

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Existe un dicho que reza que 'el perro es el mejor amigo del humano' y esto, para muchas personas, es sumamente cierto, ya que, los canes han demostrado ser una gran compañía para las personas, especialmente, después de la pandemia por Covid-19, cuando bastante gente declaró que, de no ser por sus respectivas mascotas, habrían perdido la cabeza durante el confinamiento.

Es por este tipo de testimonios que, no debe resultar difícil de creer, que una familia haya decidido hacer lo impensable después de que su amigo cuadrúpedo se perdió en las calles de la alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México. La historia en cuestión, se viralizó gracias a la plataforma de videos cortos de TikTok, donde una usuaria identificada como @lecatder publicó en su perfil un video en el que se puede una pequeña camioneta circulando por la callle.

Del vehículo se puede escuchar a una mujer voceando: "A comer 'Bruno', ven a comer", mientras que después se escucha la voz de un hombre hablándole a 'Bruno', quien cariñosamente, le silbaba al can, acto seguido, la voz deja de dirigirse a su perro y explica: "Vecinos: ayuda. Situación de emergencia. Apoyo. Se extravió nuestro perrito. Responde al nombre de 'Bruno', es parte de nuestra familia".

Familia busca a su perro

De acuerdo con las descripciones brindadas por la propia familia, 'Bruno' es un perro de color negro con patas color blancas y se trata de un can bastante tímido, por lo que, no se deja agarrar con facilidad, es por este motivo que los dueños del 'perrito' se encuentran desesperados por querer encontrarlo y, parece ser que sus esfuerzos dieron fruto, ya que, gracias a que fueron captados por una usuaria de TikTok, su clip llegó al 1 millón de visualizaciones, lo que en sí, es una buena noticia, esto es debido a que llegarán a más gente.

Sin duda, el video logró conmover a más de una persona en Internet, ya que, los comentarios de apoyo hacía la familia no se hicieron esperar, entre ellos se pueden leer: "Espero 'Bruno' pueda regresar a casa", "Se me salieron las lágrimas", "Esta es gente que de verdad ama a sus animalitos, mucha suerte. Ojalá puedan encontrar a 'Bruno'", "Yo tengo una perrita y no sé qué haría si algo malo le pasara. Los entiendo, ojalá encuentren a 'Bruno' muy pronto".

