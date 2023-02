¿Adiós al Universo Marvel? 'Ant-Man 3' sufriría estrepitosa caída a una semana de su estreno

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Para nadie es un secreto que las producciones de Marvel Studios están dejando mucho qué desear a sus fans y es que, algunos podrían mencionar que Avengers: Infinity War (2019) dejó la vara muy alta, puesto luego de ella las películas y series de la millonaria franquicia no han parado de recibir críticas, a excepción de Spiderman: No way home, la cual generó gran revuelo por el regreso de Tobey Maguire y Andrew Garfield con el traje del 'Hombre Araña'.

Tras el estreno de Thor: Love and Thunder, los fanáticos no han hecho más que exteriorizar su molestia hacia la baja calidad de los efectos especiales, así como de las propias tramas, las cuales han calificado como flojas y sin rumbo; y Ant-Man 3 no fue la excepción. De acuerdo con información de Hollywood Reporter, luego de su primera semana, la historia protagonizada por 'Scott Lang' se aproxima a una dramática caída en ventas.

Según las estimaciones del mencionado medio, en su primera semana de estreno, Ant-Man 3 recaudó 100 millones de dólares, tan solo en la taquilla nacional, pero conforme avanzaron los días, esta cifra se redujo cerca de un 71,6 por ciento, es decir, únicamente generó alrededor de 30 millones, lo que la lleva a ser comparada con el fracaso de la cinta de DC, Batman vs Superman: Dawn of Justice.

Parece ser que fracaso al que Ant-Man 3 se está acercando ha causado alerta hasta en los propios actores y empleados que trabajaron en la realización de la cinta, quienes recientemente señalaron a Black Panther: Wakanda Forever como la causante de la mala calidad en el filme protagonizado por Paul Rudd. Y es que, según indican, muchos de los recursos que se iban a utilizar en el filme del hombre hormiga se fueron para la cinta protagonizada por Tenoch Huerta.

Según algunos informes, una fuente, quien pidió mantenerse en el anonimato para no perder su trabajo en Marvel Studios, mencionó: "Dado que muchos de estos proyectos se están trabajando simultáneamente, los recursos se vuelven más escasos. La calidad empieza a faltar especialmente si se tiene un presupuesto bajo". Cabe señalar que, las malas críticas que la cinta ha estado recibiendo son otro factor para que la gente decida abstenerse de ver la historia de 'Scott Lang'.

